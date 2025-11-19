英MI5示警：中國間諜滲透國會 德防範陸控稀土.傾銷
英國軍情五處（MI5）近日向國會議員發出警報，指北京當局利用獵人頭公司，試圖滲透國會，取得敏感訊息。事件再次敲響警鐘，英方官員坦言，中國不僅威脅英國的民主制度，還影響教育和科技領域，因此當局將投入1.7億英鎊，相當70億台幣，來更新政府與國會加密技術，並移除由中國公司製造的監控設備。英國之外，德國雖然派出財長訪問北京，卻也公開表明對中方控制稀土供應，以及產能過剩問題的關切，直言若無法妥善解決，歐盟將採取行動因應。
英國軍情五處首長 麥卡勒姆（Ken McCallum）(10.16)：「面對中國，英國需堅決捍衛自身利益，抵禦威脅。」
英國情報單位「軍情五處」（MI5）週二(11月18日)向英國國會議員與工作人員發出「間諜警報」，指中國大陸國家安全部人員近來利用獵人頭或空殼公司等假身分，大規模，且廣泛地與能夠取得敏感資訊的英國議員和政界人士接觸，企圖獲取關鍵資訊。
這是MI5在2022年，點名當地華人律師李貞駒長期替中共統戰部工作、意圖滲透國會後，再一次公開向議會發出的間諜警報。
英方認為當前情勢已經構成外國勢力干預，而且，不只國會遭遇中方滲透。
英國主管安全事務的內政副大臣 賈維斯（Dan Jarvis）：「英國與中國在教育領域合作具有重要價值。然而，在當今充滿不確定性的國際環境下，英國的頂尖大學面臨許多挑戰。正因為它們的卓越成就，像中國這樣的國家才試圖影響它們的獨立研究，並干涉校園活動。」
英國媒體近日踢爆，雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）過去兩年持續遭遇來自中國的騷擾與恐嚇，意圖迫使該校停止涉及新疆人權的敏感研究，事件引發輿論譁然。
英國反恐警務網（Counter Terrorism Policing, CTP）坦言相關事件可能涉及違反國家安全法（National Security Act）情況，因此現正評估案件細節，來確認是否有必要採取進一步行動或正式立案調查。
英國主管安全事務的內政副大臣 賈維斯（Dan Jarvis）：「中國不僅對我們的民主制度構成威脅，也對其他領域構成威脅。政府已承諾投資1.7億英鎊，來更新我們官員用於從事重要工作的主權加密技術。我還可以宣布，本屆政府已完成，從我們在英國和世界各地所有敏感場所，移除由受中華人民共和國《國家情報法》約束的公司製造的監控設備工作。」
因此，儘管此前工黨政府因為拒絕在法庭上，把中國視為「敵對國家」，導致英國檢方被迫對2名疑似替中國從事間諜活動的公民撤訴。但從MI5最新的間諜警報，以及當局誓言加強保密與國安等行動，反映英國上下對於來自中方的間諜干預活動，已觸及高度警戒門檻。
中國大陸外交部發言人 毛寧：「中方從不干涉他國內政，更沒有興趣蒐集英國議會的所謂情報。」
儘管北京當局維持一貫，駁斥所有間諜指控的說法。但整個歐洲對於中國保持戒心的，也不只有英國。
德國財政部長 克林拜耳（Lars Klingbeil）：「我們需要德國和歐洲企業在(關鍵原料獲取)這一領域獲得可靠性和穩定性，而無理實施出口管制將對全球經濟構成嚴重威脅。」
從周日(11月16日)起展開任內首次中國訪問的德國副總理兼財政部長，雖然4天行程滿檔，包括在北京與中國大陸副總理何立峰，共同主持第四次中德高級別財金對話，還參加中德第二屆金融界圓桌會談，更與中國政協主席王滬寧會談，同時還要馬不停蹄地前往上海參觀西門子醫療的生產基地和研發中心。
行程一方面展現出德中兩國在經貿合作上的連結性，但另一方面，德國也對北京當局在稀土等供應鏈上強行控制的做法，表達關切，並公開指出中國產能過剩問題，若無法得到妥善解決，歐盟將採取行動因應。
德國總理 梅爾茨（Friedrich Merz）：「我們在最近幾週看到，三大雲端服務提供商中的兩家出現中斷(指亞馬遜與微軟當機)，以及重要晶片的交付瓶頸(指安世半導體)。這些中斷顯示出我們對數位技術的依賴，無論是來自中國還是美國。」
至於德國總理與法國總統馬克宏，週二(11月18日)則在柏林舉行的一場區域科技公司與投資人高峰會上，同聲表明要強化歐洲的數位「主權」，同時支持歐盟計畫要撤回數位法規的做法，避免未來在AI領域遭中方鎖喉，或者過度依賴美國。
中國大陸外交部發言人 林劍(11.14)：「近年來，歐方鼓噪對華經濟競爭，持續推進對華去風險，以維護經濟安全、公平競爭等為名，出台了一系列保護主義措施。影響了中國企業赴歐投資信心，最終只會損害歐方自身利益。」
北京當局對於歐洲加強警戒的作法，則一概視為保護主義，並警告將損害歐方利益。例如中荷關於「安世半導體」的爭議至今仍未落幕，德國博世公司（Bosch）證實因為晶片供應短缺，已有數千工人被迫臨時停工。
歐盟外交高官卡拉斯（Kaja Kallas）坦言，歐盟與中國之間的深厚經濟關係，讓中方具備發動傷害的能力。因此歐盟國家若不願意承受對方可能施加的代價，就很難有具體行動。
