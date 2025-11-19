英MI5警示中國國安部滲透 以獵人頭方式接觸英國政界

就在英國軍情5處（MI5）在國會中提醒注意中國間諜滲透風險後，主責安全事務的內政副大臣賈維斯表示，政府不會容忍隱秘且經過精心計算的外國勢力干預英國主權事務。

主責安全事務之內政副大臣賈維斯指出，「這些行動是一個外國勢力為了自身利益，暗中且有計畫地試圖干預我們的主權事務。」

英國國會上、下議院議長18日分別致函議員，提醒注意MI5所發出的警訊，其內容指出，有兩個被認為是代表中國國家安全部運作的領英帳號，分別以姓邱跟沈的女子假藉獵人頭或其他空殼幌子公司名義，鎖定英國政界人士、智庫專家，意圖蒐集內部敏感資訊。間諜手法還包括提供全額補助的中國行程，以及以現金或加密貨幣支付資訊費用。

賈維斯表示，「政府已承諾投入1億7000萬英鎊，用來更新我國官員在執行重要工作時，所使用的主權加密技術，我國政府已經完成將所有中國國家情報法適用企業所製造的監控設備，從我們在英國境內與全球各地所有的敏感地點全面移除。」

英國廣播公司BBC已經聯絡這兩位，但還不清楚帳號上的照片與姓名是否為本人。中國駐英大使館發言人表示，英方對間諜活動的指控是純屬捏造，並指責英國是在自導自演鬧劇。英國政府儘管強調中國仍是英國第3大貿易夥伴，但仍會在必要時實施制裁。