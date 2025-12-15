英MI6情報總監：俄羅斯向全球輸出混亂 製造新安全挑戰

英國軍情六處(MI6)總監梅特維利(Blaise Metreweli)今天(15日)警告，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)正向全世界輸出混亂，這將改寫衝突規則與製造新的安全挑戰。

梅特維利今天稍後將以英國情報局首長的身分，首度對外發表公開演說，演說重點以英國當前面臨日益難以預測的威脅為主軸，重點鎖定「侵略擴張的俄羅斯」。

根據英國軍情六處公布的演說重點指出，輸出混亂是俄羅斯在國際交往方式的特點，而非缺陷；英國應該做好因應準備，直到普丁改變他的策略。

廣告 廣告

軍情六處首長代號為C，這是該處唯一對外公開的成員。梅特維利9月自前任總監摩爾(Richard Moore)手中接掌軍情六處，梅特維利之前是MI6情報科技部門首位女性總監，而這個職位在007系列電影中的代號為Q。

美聯社報導，梅特維利將在演說中提到科技與人力情報對混合式威脅都至關重要，軍情六處情報員必須向熟悉人力情報一樣熟悉程式代碼，要像精通多種語言一樣精通Python程式語言。

英國上週以涉入資訊站為由，對俄羅斯多家媒體實施制裁；同時，也以「大規模、不分區域的網路活動」為由對中國兩家科技公司實施制裁。

梅特維利是MI6自1909年成立以來，首位女性情報總監。軍情六處因為007系列電影及其男主角、虛構角色MI6特務詹姆士龐德(James Bond)而在國際間聲名大噪。不過，在電影中，MI6首長代號為M，但在真實世界中，MI6首長代號為C。(編輯：陳士廉)

