英MI6情報總監：普丁正拖延和談 仍企圖征服烏克蘭

英國軍情6處新任總監梅特維利(Blaise Metreweli)15日表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)正在拖延結束烏克蘭戰爭，並且以「幾乎接近戰爭門檻」的策略來試探西方。

梅特維利表示，普丁正在拖延停止這場衝突的談判，並且仍決心「征服烏克蘭與騷擾北大西洋公約組織(NATO)成員國。」

梅特維利在她2個月前就任英國對外情報機構負責人以來的首次公開演說中，談到更廣泛的全球威脅情勢，她說：「我們現在正處於和平與戰爭之間的過渡地帶。」

廣告 廣告

梅特維利指控莫斯科資助針對其他國家關鍵基礎設施的網路攻擊，無人機入侵歐洲各大機場、從事縱火、破壞和散布假消息的行動，以及在我們的海域，無論是水上或水下的侵略活動。

梅特維利說：「輸出混亂是這種俄羅斯國際往來手段的特徵，而非缺陷，我們應該做好準備這種情況會持續下去，直到普丁被迫改變他的做法。」

48歲的梅特維利是有116年歷史的英國軍情6處首位女性總監。她罕見地帶領記者參觀位於倫敦的軍情6處總部，並表示世界各地007系列電影的影迷們都對該地耳熟能詳。

梅特維利在位於泰晤士河畔、鑲著木板的飯廳裡發表談話，她表示快速發展的科技正在改寫衝突規則，來自國家和極端組織的混合威脅，代表著「前線無處不在」。

談話中簡要提及了中國對國家安全的影響，但梅特維利強調重點在於來自「侵略性、擴張主義和修正主義的俄羅斯」的威脅。

梅特維利說：「俄羅斯正在灰色地帶試探我們，其策略遊走在戰爭的邊緣」 (編輯:柳向華)