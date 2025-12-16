英MI6第一任女首長 梅特維利：俄國威脅仍具侵略性

今（2025）年10月接任英國對外情報機關軍情六處MI6首長的梅特維利（Blaise Metreweli），在倫敦總部發表就任後首次公開演說。最近國際間正舉行一連串密集外交會談，希望結束近4年的俄烏衝突，梅特維利將演說聚焦所謂「混合戰」或「灰色地帶戰爭」。

軍情六處MI6首長梅特維利表示，「我們仍然面臨一個侵略性、擴張性，與修正主義的俄羅斯威脅，它試圖控制烏克蘭並騷擾北約，俄羅斯正在以低於戰爭門檻的灰色地帶戰術，對我們進行測試。」

她指出，俄羅斯持續企圖控制烏克蘭，並以灰色地帶戰術測試西方，包括網路攻擊、無人機騷擾機場與軍事基地，還有國家支持的縱火、破壞和宣傳操作。

梅特維利說道，「輸出混亂是刻意設計，並非俄羅斯與國際互動策略的缺陷，我們應該持續做好準備，直到蒲亭被迫改變他的算計。」

不過針對近期「中國對英國的滲透」議題，梅特維利在談話中僅簡短帶過。她指出，鑑於中國在本世紀全球轉變進程中將居於關鍵位置，MI6必須持續協助政府掌握中國崛起的動態，並評估相關發展對英國國家安全可能造成的影響。也有部分評論認為，梅特維利並未以高調方式著墨此事，且未直接以「挑戰」或「威脅」等字眼形容中國，顯示英國現任政府對中政策仍存一定程度的顧慮。

48歲的梅特維利就任MI6處長2個月，此前情報工作資歷超過25年，除了MI6，也曾任職於對內情報機關軍情五處MI5，並且曾是MI6科技部門首位女性總監。這場演說對科技發展給情報工作和全球安全情勢帶來的機遇和挑戰著墨甚深，她表示國家安全前線無所不在，從個人到社會都有應盡的責任、可發揮的作用。