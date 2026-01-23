茂林冬季旅遊開跑！留宿送禮、抽獎、集章一次看

▲住一晚就送、還能抽獎，茂林山城暖冬玩法曝光！

【記者 王苡蘋／高雄報導】為活絡高雄山城地區冬季觀光動能，交通部觀光署茂林國家風景區管理處攜手轄區旅宿及在地觀光產業，推出「2025-2026冬季主題旅遊推廣活動」，結合「留宿贈獎」、「留宿抽獎」及「特約店家消費集章贈禮」三大好康，邀請民眾於平日走進茂林、六龜（寶來、不老溫泉區）及周邊山城聚落，體驗溫泉療癒、自然生態與部落文化，感受慢活山城魅力。

茂管處表示，高屏山城地區每年秋冬為重要旅遊旺季，為引導遊客錯開假日人潮、延長停留天數，本次特別結合多家合作旅宿推出平日留宿推廣方案，透過實質回饋與抽獎機制，鼓勵遊客深度探索山城風景，創造遊客、業者與地方觀光三方共好。

其中，「留宿贈獎活動」凡於平日預訂並入住合作旅宿，每房每晚即可獲得一份精選伴手禮，數量限量2,000份，送完為止，期盼以貼心回饋提升旅宿體驗，讓住宿成為旅程中難忘的一環。

此外同步推出的「留宿抽獎活動」，遊客於平日入住合作旅宿後，持櫃檯開立之入住證明單，透過手機上網登錄並上傳證明照片，經系統審核即可獲得抽獎序號。活動期間每月抽出100份獎品，共計300份，總獎項價值高達50萬元，讓遊客在山城旅行之餘，還能把驚喜帶回家。

除住宿優惠外，茂管處也串聯轄區內餐飲、伴手禮及休憩體驗等多元型態特約店家，推出「消費集章贈禮活動」。活動期間，遊客至指定特約店家單筆消費滿200元即可獲得1點，滿400元可獲得2點，集滿3點後，可至新威遊客中心或茂林遊客中心兌換「活動限定收納包」乙份，數量同樣限量2,000份，鼓勵遊客深入走訪山城聚落，帶動在地消費。

茂管處指出，本次活動透過數位登錄與電子集章機制，簡化參與流程並兼顧公平性，期望藉由冬季主題旅遊推廣，持續深化山城地區「安心旅遊、慢活療癒」的品牌形象，吸引遊客回流，促進地方觀光產業穩健復甦與永續發展。

相關活動詳情與合作旅宿名單，請關注茂管處旅遊活動資訊，茂管處官網 (https://www.maolin-nsa.gov.tw)或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)獲得最新活動資訊！歡迎民眾把握冬季好時光，走進山城，感受自然、人文與溫泉交織而成的美好旅程。（圖╱茂管處提供）