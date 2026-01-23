茂林國家風景區暖冬走進山城！ 邀遊客慢旅行好好玩

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 為振興高雄山城地區冬季觀光，交通部觀光署茂林國家風景區管理處攜手在地旅宿與觀光產業，共同推出「2025-2026冬季主題旅遊推廣活動」，以「留宿贈獎」、「留宿抽獎」、「特約商家消費集章贈禮」三重好康，鼓勵遊客於平日到茂林、六龜(寶來/不老溫泉區)及周邊山城聚落，體驗溫泉療癒、自然生態與部落文化，帶動區域觀光消費動能。

茂管處表示，高屏山城地區每年秋冬為重要旅遊旺季，為吸引更多遊客選擇平日留宿、延長停留時間，本次特別結合轄區內旅宿業者推出留宿推廣方案，透過實質回饋與抽獎誘因，創造遊客、業者與地方三贏效益。

廣告 廣告

「留宿贈獎活動」凡遊客於平日預訂並入住合作旅宿，每房每晚即可獲得一份精選伴手禮，總數量限量2,000份，送完為止。希望透過溫暖貼心的回饋，提升遊客住宿體驗，也讓旅宿成為旅程中最美好的記憶之一。

▲「2025-2026冬季主題旅遊推廣活動」。（圖／茂管處）

此外，本次同步推出「留宿抽獎活動」，遊客於平日入住合作旅宿時，由櫃檯開立「入住證明單」，即可透過手機上網登錄個人資料並上傳證明照片，經系統審核後即可獲得一組抽獎序號。自活動辦理期間每月將抽出100份獎品，共計300份，總獎項金額高達50萬元，讓遊客住得開心、抽得驚喜。

除留宿相關推廣外，本次亦同步推出「特約店家消費集章贈禮活動」，串聯轄區內多元型態之特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮、休憩體驗等類別，鼓勵遊客深入走訪山城聚落，擴大在地消費動能。

活動期間，遊客至指定特約店家單筆消費滿新臺幣200元即可獲得1點，消費滿400元可獲得2點，以此類推；當集滿3點後，即可持電子集章紀錄，前往新威遊客中心或茂林遊客中心，免費兌換「活動限定收納包」乙份，總數量限量2,000份，送完為止。

▲「2025-2026冬季主題旅遊推廣活動」。（圖／茂管處）

本次活動與多家在地旅宿業者攜手合作，透過簡化參加流程與數位登錄機制，提升活動便利性與公平性，期盼藉由本次冬季主題旅遊推廣，持續強化山城地區「安心旅遊、慢活療癒」的品牌形象，吸引更多遊客回流，促進地方觀光產業復甦與永續發展。

相關活動詳情與合作旅宿名單，請關注茂管處旅遊活動資訊，茂管處官網 (https://www.maolin-nsa.gov.tw)或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)獲得最新活動資訊！歡迎民眾把握冬季好時光，走進山城，感受自然、人文與溫泉交織而成的美好旅程。