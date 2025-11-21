茂林迎冬季訪客！7-ELEVEN「紫斑蝶主題門市」開張

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】每到微涼的冬季，茂林的山谷便會迎來特別的旅人，成群飛舞的紫斑蝶。牠們順著季節與山林的呼吸返家，在這片安穩的谷地停棲、休憩。為了讓旅人能在踏入山谷之前，就先感受這份自然的浪漫與生命的奇蹟，茂林國家風景區管理處攜手 7-ELEVEN，共同打造「紫斑蝶主題門市」，以世界級自然景觀「紫斑蝶越冬生態」為主題，並結合超商的休憩與補給機能，成為旅人走進茂林前的溫柔起點。

茂林擁有聞名國際的「紫蝶幽谷」，是全球僅有兩大紫斑蝶越冬谷地之一，與墨西哥帝王斑蝶遷徙齊名。每年 11 月至翌年 3 月，數十萬隻紫斑蝶自北台灣及海外飛返茂林越冬，形成珍貴且壯麗的生態奇觀。茂管處近年持續推動「世界級生態品牌」，希望在保育與旅遊之間找到溫柔的平衡，引導遊客以更友善的方式親近自然。

廣告 廣告

此次與 7-ELEVEN 的合作，以紫斑蝶與山林色系為視覺主軸，同時融入在地族群文化特色——店內的 OPEN也換上當地原住民傳統服飾，象徵旅人即將踏入的不只是山谷，而是一片擁有文化脈絡與生命故事的土地。旅人無論是準備步道行程、騎車上山，或只是短暫停留，都能在這裡放慢腳步，調整呼吸，準備迎接茂林獨有的節奏。

鄭偉宏代理處長表示，紫斑蝶會選擇回到茂林越冬，是因為這裡保有最適合牠們的環境，「我們希望旅客不是只是在景點『看見蝴蝶』，而是理解牠們為什麼回來、也一起守護牠們能回來的原因。」，他進一步說，透過與 7-ELEVEN 的跨界合作，期盼旅人從踏入這間門市開始，就能慢慢感受茂林的文化與自然氛圍，「喝口熱飲、歇一歇，再走向山谷，帶著放鬆而敞開的心走進茂林，才能真正感受這片土地的溫柔。」

7-ELEVEN表示，位於茂林區入口處7-ELEVEN茂林門市，於響應茂管處的綠色旅遊的概念及發想下，透過雙方的合作與加盟主的重視，共同打造一座全新「紫斑蝶主題門市」，於門市內外規劃生態窗貼、蜜源植物栽種、生態布景，提供紫斑蝶自由休憩覓食、降低窗殺機率，為7-ELEVEN友善紫斑蝶2.0版全新做法，更期待帶給旅客一種親近在地自然美的感受。「我們希望每位走進門市的朋友，都能感受到茂林的自然美、族群文化，以及紫斑蝶背後的故事。這裡不只是補給站，也是旅人與山谷對話的小小起點。」

茂管處也提醒，在紫斑蝶越冬期間，旅客可透過「茂林紫斑蝶即時資訊」掌握蝶況，觀賞時請放慢腳步、降低人為干擾與噪音，以溫柔的方式陪伴紫斑蝶在茂林飛舞。（圖╱茂管處提供）