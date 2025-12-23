茂盛醫院攜手中興大學研發胚胎監測技術 榮獲國家新創獎肯定

記者蕭宇廷/臺中報導

茂盛醫院與國立中興大學共同研發的「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」，可監測胚胎的呼吸狀況以評定品質，榮獲第22屆國家新創獎肯定。執行長李俊逸強調，該技術為臺灣首創，也為目前全球唯一的胚胎粒線體功能檢測平台，被視為下一世代精準生殖醫學的重要里程碑；茂盛基因實驗室主任鄭恩惠博士說，除人類生殖醫學外，該技術也可延伸應用於乳牛、和牛、種馬等高經濟價值畜產動物的胚胎選育，甚至拓展至癌症三維細胞球藥物代謝評估，為精準醫療與再生醫學提供嶄新工具。

廣告 廣告

茂盛醫院院長李茂盛今（23）日指出，歷時3年、受到國科會2000萬臺幣補助的「「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」終於研發完成，並榮獲第22屆國家新創獎，頒獎典禮於114/12/17在臺北漢來飯店舉行，由茂盛醫院基因實驗室、醫師群、興大終身特聘教授吳靖宙所組成的研發團隊，從經濟部產業發展署長邱求慧署手中接下獎座的那一刻，無異象徵臺灣生殖醫療技術在國際舞台上的重要突破。

而國家新創獎評審委員認為，該系統可監測胚胎的呼吸狀況以評定品質，具備高度創新性與臨床可行性，可在胚胎培養過程中即時、量化評估粒線體功能，並已初步完成少量胚胎測試，使臨床操作時間縮短至2至15分鐘之間。

目前技術已完成動物實驗及臨床前人類胚胎驗證，證實可有效依據胚胎孵化率評估胚胎呼吸能力；而該胚胎發育過程與整體懷孕成功率高度關聯。

李俊逸說明，高齡婦女的胚胎品質較差、染色體異常率高，所以在植入後不易著床、甚至會反覆流產，極可能因為胚胎能量不足，導致無法完成後續發育與繼續妊娠。所以，透過監測胚胎粒線體的耗氧率，就是了解胚胎的呼吸狀況評定品質、能量狀況，以判定其品質好壞，是選胚的全新利器！

影響所及，習慣性流產、多次植入失敗、高齡，或胚胎數量較少、不希望增加侵入性檢測….等的婦女，就很適合使用該技術；該技術也可望有效提升高齡婦女的懷孕成功率，有助改善臺灣少子化問題。

院方提到，簡言之「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」，是全球首創整合多項關鍵特性的囊胚著床潛能篩選平台，它突破現行胚胎評估多仰賴形態學判斷的限制，為臨床醫師提供更科學、客觀的決策依據，展現高度原創性、臨床價值與市場潛力。

其次，透過精準篩選高代謝、高潛能的優質囊胚，可有效降低植入失敗與重複療程的發生機率，減輕患者身心與經濟負擔，並有助於改善醫病關係與整體醫療品質。

第3，該技術為產學醫合作轉譯的具體成果，已在茂盛醫院完成臨床前樣本實測，並結合興大及中山醫學大學共同驗證；未來更可進一步整合人工智慧與胚胎篩檢大數據，建立多參數雲端診斷平台，推動智慧化生殖醫療發展。

鄭恩惠並透露，除人類生殖醫學外，該系統也適用於高價值畜產動物胚胎選育，並可延伸至癌症三維細胞球的藥物代謝評估，顯示其在精準醫療與再生醫學領域的高度擴充性。目前，該技術已獲得臺灣發明專利I891451，美國、歐盟、日本也正在專利審核中。

同時，從產業面觀察，胚胎檢測相關市場約50億美元，李茂盛說，估計該技術於國內的年產值將可突破20億元、全球超過1000億台幣的商機，後續商業化與國際輸出的潛力備受期待。

茂盛醫院攜手中興大學成功研發全球首創「非侵入式胚胎粒線體檢測平台」 榮獲第22屆國家新創獎肯定。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院攜手中興大學成功研發全球首創「非侵入式胚胎粒線體檢測平台」 榮獲第22屆國家新創獎肯定。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院攜手中興大學成功研發全球首創「非侵入式胚胎粒線體檢測平台」 榮獲第22屆國家新創獎肯定。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院攜手中興大學成功研發全球首創「非侵入式胚胎粒線體檢測平台」 榮獲第22屆國家新創獎肯定。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院攜手中興大學成功研發全球首創「非侵入式胚胎粒線體檢測平台」 榮獲第22屆國家新創獎肯定。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院攜手中興大學成功研發全球首創「非侵入式胚胎粒線體檢測平台」 榮獲第22屆國家新創獎肯定。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院攜手中興大學成功研發全球首創「非侵入式胚胎粒線體檢測平台」 榮獲第22屆國家新創獎肯定。（茂盛醫院提供）