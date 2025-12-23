茂盛醫院攜興大團隊研發胚胎量測新技術獲獎

▲茂盛醫院與興大團隊研發胚胎粒線體功能量測系統，獲得國家新創獎肯定，今天由院長李茂盛發布好消息。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.23)

[NOWnews今日新聞] 台中茂盛醫院攜手中興大學研發的「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」，可監測胚胎的呼吸狀況來評定其品質，獲得第22屆國家新創獎肯定。茂盛執行長李俊逸表示，此技術為台灣首創，也是目前全球唯一的胚胎粒線體功能檢測平台，被視為下一世代精準生殖醫學里程碑，並嘉惠習慣性流產、多次植入失敗及不希望增加侵入性檢測的婦女。

茂盛醫院院長李茂盛表示，除人類生殖醫學外，本技術亦可延伸應用於乳牛、和牛、種馬等高經濟價值畜產動物的胚胎選育，甚至拓展至癌症三維細胞球藥物代謝評估，為精準醫療與再生醫學提供嶄新工具，保守估計每年可為台灣創造20億、全球超過1000億商機，目前正向美國及歐盟申請專利中。

▲茂盛醫院與中興大學共組研發團隊榮獲第22屆國家新創獎。（圖／茂盛醫院提供）

李茂盛表示，本項研發案獲得國科會2000萬補助，與中興大學共同投入，歷時三年完成，獲得第22屆國家新創獎肯定。國家新創獎評審委員指出，該系統可監測胚胎的呼吸狀況來評定其品質，具備高度創新性與臨床可行性，可在胚胎培養過程中即時、量化評估粒線體功能，並已初步完成少量胚胎測試，使臨床操作時間縮短至2至15分鐘之間。目前技術已完成動物實驗及臨床前人類胚胎驗證，證實可有效依據胚胎孵化率評估胚胎呼吸能力，此胚胎發育過程與整體懷孕成功率高度關聯。

李俊逸執行長說明，高齡婦女的胚胎品質較差、染色體異常率高，所以在植入後不易著床，甚至會反覆流產，極可能因為胚胎能量不足，導致無法完成後續發育與繼續妊娠。因此，透過監測胚胎粒線體的耗氧率，就是了解胚胎的呼吸狀況來評定其品質、能量狀況，以判定其品質好壞，是選胚的全新利器！對於習慣性流產、多次植入失敗、高齡或胚胎數量較少、不希望增加侵入性檢測的婦女，就很適合使用本技術。

