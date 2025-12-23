茂盛醫院攜興大研發全球首創「非侵入式胚胎粒線體檢測平台」 獲國家新創獎肯定
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】茂盛醫院與國立中興大學共同研發的「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」可監測胚胎的呼吸狀況來評定其品質，榮獲第22屆國家新創獎肯定。李俊逸執行長強調，此技術為台灣首創，亦為目前全球唯一的胚胎粒線體功能檢測平台，被視為下一世代精準生殖醫學的重要里程碑，並嘉惠於習慣性流產、多次植入失敗、高齡或胚胎數量較少、不希望增加侵入性檢測…等婦女。基因實驗室鄭恩惠博士說，除人類生殖醫學外，本技術亦可延伸應用於乳牛、和牛、種馬等高經濟價值畜產動物的胚胎選育，甚至拓展至癌症三維細胞球藥物代謝評估，為精準醫療與再生醫學提供嶄新工具。李茂盛院長指出，保守估計該技術於國內的年產值將可創造20億、全球超過1000億台幣的商機。
歷時3年研發「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」榮獲國家新創獎
歷時3年，受到國科會2000萬台幣的補助之下，「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」終於研發完成，並榮獲第22屆國家新創獎，頒獎典禮於114/12/17於台北漢來飯店舉行，茂盛醫院基因實驗室、醫師群、中興大學終身特聘教授吳靖宙所組成的研發團隊於頒獎典禮中從經濟部產業發展署邱求慧署長手中接下獎座，象徵台灣生殖醫療技術在國際舞台上的重要突破。國家新創獎評審委員指出，該系統可監測胚胎的呼吸狀況來評定其品質，具備高度創新性與臨床可行性，可在胚胎培養過程中即時、量化評估粒線體功能，並已初步完成少量胚胎測試，使臨床操作時間縮短至2至15分鐘之間。目前技術已完成動物實驗及臨床前人類胚胎驗證，證實可有效依據胚胎孵化率評估胚胎呼吸能力，此胚胎發育過程與整體懷孕成功率高度關聯。
全球首創整合多項關鍵特性胚胎著床潛能篩選平台，有助生殖、精準醫療與再生醫學發展
茂盛醫院李俊逸執行長說明，高齡婦女的胚胎品質較差、染色體異常率高，所以在植入後不易著床，甚至會反覆流產，極可能因為胚胎能量不足，導致無法完成後續發育與繼續妊娠。因此，透過監測胚胎粒線體的耗氧率，就是了解胚胎的呼吸狀況來評定其品質、能量狀況，以判定其品質好壞，是選胚的全新利器！習慣性流產、多次植入失敗、高齡或胚胎數量較少、不希望增加侵入性檢測…等的婦女，就很適合使用本技術。
簡言之，「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」是全球首創整合多項關鍵特性的囊胚著床潛能篩選平台，它突破現行胚胎評估多仰賴形態學判斷的限制，為臨床醫師提供更科學、客觀的決策依據，展現高度原創性、臨床價值與市場潛力。其次，透過精準篩選高代謝、高潛能的優質囊胚，可有效降低植入失敗與重複療程的發生機率，減輕患者身心與經濟負擔，並有助於改善醫病關係與整體醫療品質。第3，該技術為產學醫合作轉譯的具體成果，已在茂盛醫院完成臨床前樣本實測，並結合中興大學及中山醫學大學共同驗證，未來更可進一步整合人工智慧與胚胎篩檢大數據，建立多參數雲端診斷平台，推動智慧化生殖醫療發展。最後，基因實驗室鄭恩惠博士指出，除人類生殖醫學外，本系統亦適用於高價值畜產動物胚胎選育，並可延伸至癌症三維細胞球的藥物代謝評估，顯示其在精準醫療與再生醫學領域的高度擴充性。
台灣第1個量測胚胎粒線體的呼吸狀況(耗養量)以分辦優劣，突破觀測3D球形結構技術瓶頸
鄭恩惠博士表示，粒線體如同細胞內的發電廠，負責供應細胞所需能量。胚胎在著床過程中能量需求極高，其成功與否與粒線體功能密切相關，而粒線體產能的關鍵指標之一，即為氧氣消耗量（oxygen consumption rate, OCR）。透過量測胚胎的耗氧量，也就是它們的呼吸狀況，就可掌握其代謝活動與能量使用狀況，進而作為評估胚胎品質優劣與著床潛能的重要依據。然而，胚胎屬於3D球形結構，傳統平面細胞量測技術難以適用，成為長期技術瓶頸。為克服此一挑戰，研究團隊成功開發微製程晶片，設計不連續壁的多層同心階梯結構以穩定固定胚胎，並精準配置溶氧電極陣列與胚胎之間的最佳距離，最終建立一套可由胚胎師輕易操作，且具高度穩定性的非侵入式量測平台。日前已獲得台灣發明專利I891451，美國、歐盟、日本也正在專利審核中。
估計「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」市場年產值將突破台灣20億、全球1000億台幣
由於晚婚、晚生、工作壓力造成不孕患者比率節節高升，根據衛生福利部公布的112年人工生殖施行結果分析報告，接受試管嬰兒療程的婦女平均生育年齡已達38.2歲，少子化已造成國安問題。近年各國政府(台灣、日本、南韓、新加坡、中國(部分)、法國、瑞典、丹麥、荷蘭、西班牙、德國、奧地利、波蘭、以色列、澳洲…等)推行試管嬰兒補貼政策，使得接受IVF的人數節節升高。 衛福部國民健康署113年公告的111年人工生殖施行結果分析報告顯示在111年共有58,476個治療週期(指IVT-ET過程)，且111年IVF案數比110年成長15%。
因著台灣晶片為世界第一的優勢，茂盛醫院和中興大學聯手首創研發出「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」，可望有效提升高齡婦女的懷孕成功率，有助改善台灣少子化問題。從產業面觀察，胚胎檢測相關市場約50億美元。李茂盛院長指出，估計該技術於國內的年產值將可突破20億元、全球超過1000億台幣的商機，後續商業化與國際輸出的潛力備受期待。
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 4 小時前 ・ 63
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 6 小時前 ・ 107
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 122
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 57
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 104
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 8 小時前 ・ 246
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 5
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 406
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 61
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 202
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 8
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 21
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 449
棒球》前獅隊傳奇洋投瑞奇之子 加入CPB深圳藍襪
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）明年1月立春聯賽開打，近期各隊招攬新戰力，深圳藍襪隊就補強2位洋將，分別是右投手布爾戈斯（Enrique Burgos Arosemena）和華裔內野手馬庫斯．邱。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 1