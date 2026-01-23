茂管處冬季主題旅遊 三重好康

茂林國家風景區管理處攜手在地旅宿與觀光產業，共同推廣「冬季主題旅遊」活動，以留宿贈獎、留宿抽獎、特約商家消費集章贈禮的三重好康，盼帶動區域觀光消費動能。

茂管處表示，高屏山城地區每年秋冬為重要旅遊旺季，為吸引更多遊客選擇平日留宿、延長停留時間，特別結合轄區內旅宿業者推出留宿推廣方案，透過實質回饋與抽獎誘因，創造遊客、業者與地方三贏效益。

其中，留宿贈獎活動，凡遊客於平日預訂並入住合作旅宿，每房每晚即可獲得一份精選伴手禮，總數限量兩千份，送完為止。

留宿抽獎活動，遊客於平日入住合作旅宿時，由櫃檯開立「入住證明單」，即可透過手機上網登錄個人資料並上傳證明照片，經系統審核後即可獲得一組抽獎序號；自活動辦理期間每月將抽出一百份獎品，共計三百份，總獎項金額高達五十萬元。

特約店家消費集章贈禮活動，則串聯轄區內多元型態之特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮、休憩體驗等類別，鼓勵遊客深入走訪山城聚落，擴大在地消費動能。

活動期間，遊客至指定特約店家單筆消費滿新臺幣兩百元即可獲得一點，消費滿四百元可獲得兩點，以此類推；當集滿三點後，即可持電子集章紀錄，前往新威遊客中心或茂林遊客中心，免費兌換「活動限定收納包」一份，總數限量兩千份，送完為止。活動詳情與合作旅宿名單，請上茂管處官網查詢。