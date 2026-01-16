茂管處冬季限定紫蝶奇景登場 茂林賞蝶主題遊程專車啟程

茂管處推出賞蝶專車及相關遊程，期盼藉由冬季限定的賞蝶體驗帶動地方觀光與部落產業發展，創造更多元的旅遊價值。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

每年冬季高市茂林山區迎來壯觀的紫斑蝶越冬景象，成群飛舞於山谷之間，形成全臺極具代表性的生態奇觀。為推廣冬季旅遊與生態體驗，茂林國家風景區管理處特別推出「２０２５-２０２６雙年賞蝶主題遊程專車」與系列行銷規劃，串聯六龜、茂林、桃源及屏北地區，透過主題遊程、優惠方案、自由行旅客泡湯優惠等活動，重塑高屏山區秋冬旅遊形象。

茂管處表示，此次規劃以「安全旅遊、深度體驗、產業共好」為核心策略，結合專業導覽與宣導機制，讓遊客在安心旅遊的前提下，走進紫斑蝶越冬棲地，認識茂林區珍貴的自然生態與原鄉文化、六龜區的寶來不老溫泉好湯，遊程內容結合賞蝶導覽、部落體驗、在地美食與手作活動，且加入溫泉泡湯行程，提升遊程內容深度。

廣告 廣告

這次主題遊程共規劃多條一日遊與二日遊行程，涵蓋茂林賞蝶步道、多納部落、原住民族文化園區、旗山老街、十八羅漢山遊憩區及寶來不老溫泉區等知名景點，並搭配專業導覽解說，讓遊客更全面了解紫斑蝶生態及茂管處轄內的自然與人文特色。

茂管處指出，主題旅遊專車的規劃，不僅提供便利的交通接駁與完善行程安排，也能有效分流人潮，落實生態保育理念，也期盼藉由冬季限定的賞蝶體驗帶動地方觀光與部落產業發展，創造更多元的旅遊價值。此一雙年賞蝶主題遊程專車即日起全面開放報名，更多茂管處旅遊活動資訊請至茂管處官網查詢，或搜尋茂管處臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」獲得最新活動資訊。