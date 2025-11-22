茂管處南島族群主婚禮在霧台鄉登場
記者鄭伯勝／屏東報導
茂林國家風景區管理處主辦的年度盛大活動，「２０２５南島族群婚禮-情牽大武山．百合花的誓約」主婚禮，二十二日在霧台鄉文化廣場盛大登場，十對來自全臺不同縣市的新人，以隆重的魯凱族傳統婚禮儀式，攜手邁向幸福永恆。
「南島族群婚禮系列活動」每年由茂管處主辦、屏縣霧臺、三地門、瑪家屏北三原鄉協辦，進入第十八個年頭的南島族群婚禮，今年輪由霧台鄉公所以魯凱族傳統貴族婚禮儀式舉辦；由屏縣府原住民處長陳美鈴擔任證婚人，交通部觀光署署長陳玉秀擔任主婚人。
今年十對新人來自全臺各地，最遠從雙北特地前來參加，新人們在婚禮前一日便來到霧臺鄉入住當地接待家庭，在族人陪伴下從婚禮前晚的新人之夜到婚禮當日的結婚儀式，深刻體驗魯凱族貴族傳統婚禮的各個歷程。
交通部觀光署長陳玉秀表示，南島族群婚禮並不只是單純的集團婚禮，婚禮儀式由族人審慎討論、籌備並投入，從求婚、下聘、點聘、成婚和圍舞等儀式細節皆有其深厚的文化意涵，透過婚禮活動讓新人、家屬、觀禮民眾更加認識原住民族的文化內涵；今年婚禮也吸引新加坡國家電視台前來採訪，足見原住民文化的國際魅力，觀光署未來也將持續加強國際行銷。
除了新人婚禮外，亦與部落業者合作推出十一月婚禮月店家優惠、主題遊程、南島音樂會與婚禮市集等活動，相關資訊歡迎至茂管處官網查詢。
