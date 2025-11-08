茂管處參與佛光山書展暨蔬食博覽會 推廣高雄原生山茶
記者鄭伯勝／高雄報導
交通部觀光署茂林國家風景區管理處為推動轄內六龜及桃源區豐富的原生山茶文化，即日起至十一月十四日參與「佛光山２０２５年書展暨蔬食博覽會．佛光好事集」，在佛陀紀念館（七誡塔）舉辦茶席活動，透過茶師帶領民眾認識來自原始山林的高雄山茶，品嚐其自然韻味。
茂管處指出，高市六龜區是台灣最大的原生種山茶區，桃源區寶山部落也不負其名，至今仍保留著眾多台灣野生山茶樹，秉持有機自然農法的環保理念，讓茶區保持原始森林的生態環境，生產出優質有機茶葉，在純天然環境中生長的山茶，仍保留特有野生茶味。
此次參與推廣的業者寶山部落拿普原生茶有機茶園、燿興茶行，來自於高雄六龜區和桃源地區，去年雙雙榮獲比利時國際風味評鑑獎的「２０２４絕佳風味二星獎章」，這兩地擁有豐富的山茶資源，也是台灣最大的原生山茶區。桃源寶山地區保留眾多台灣野生山茶樹，許多樹齡達數百年，自然生長於山林間，將寶山的自然純淨轉化為回甘悠長的黃金茶湯。
茂管處代理處長鄭偉宏表示，活動現場精心策劃「茶席體驗」，帶領民眾品味高雄山茶的獨特香氣與口感。透過茶師的專業解說，參與者能深入了解高雄六龜、桃源的山茶歷史，除了品茶還能認識到山茶從種植、採摘到製茶的過程，將台灣的原生山茶文化傳遞給每個人，相關旅遊景點、遊程資訊歡迎至茂管處官網查詢，或搜尋臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」掌握相關活動第一手資訊。
