茂管處寶來不老跨年趴 12/31開鑼

茂林國家風景區管理處結合「寶來不老溫泉季」，三十一日晚間將舉辦「寶來不老跨年趴」，邀請民眾一邊舉杯暢飲、一邊隨著音樂搖擺迎接二○二六年。

茂管處表示，這項「寶來不老跨年趴」活動，當晚在美崙山溫泉渡假山莊登場，邀請歌王巴大雄攜手黑色素樂團、全凱傑、尿布樂團等融入原民音樂風演出，陪伴民眾在群山環繞中告別二○二五年。

茂管處指出，六龜適合規劃一趟從白天延續到夜晚的慢旅行程，白天可走訪山城步道、親近自然或品茗六龜原生山茶，感受山林氣息；傍晚後回到寶來不老溫泉區泡湯放鬆，享受滿滿芬多精的自然體驗，再參與跨年活動，在山城夜色中為一年劃下句點。

跨年活動現場規劃「夢想職業派對」主題，鼓勵民眾以創意職業裝扮參與活動，並可獲得園遊券回饋，結合美食餐車與舞台演出，讓跨年不只是倒數時刻，而是一段與自然同行的山城旅程。

茂管處代理處長鄭偉宏說，東高雄素有「高雄後花園」之稱，自然資源豐富多元，同時也是高雄原生山茶的重要產地，並擁有寶來花賞溫泉公園、新威森林公園、神威天台山、諦願寺、十八羅漢山等具代表性的自然與人文景點，四季皆具魅力。六龜溫泉亦享有盛名，寶來及不老兩大溫泉區泉質細緻滑潤，常被稱為「美人湯」，並曾榮獲「台灣好湯」金泉獎。

