茂管處推出紫蝶親子創意走秀 紫斑蝶形象更親民

▲茂管處推出紫蝶親子創意走秀，詮釋紫斑蝶之美。

茂林國家風景區管理處於「茂林雙年賞蝶季」期間，推出「紫蝶親子創意走秀」活動，讓紫斑蝶形象以更親近、更多元的方式呈現在民眾眼前。

茂管處表示，紫斑蝶是世界唯二越冬型蝴蝶，與墨西哥帝王斑蝶谷齊名，每年遷徙季節，成群紫斑蝶飛舞於山林之間，形成壯觀而珍貴的自然景象。其中，茂林地區更是全臺重要的紫斑蝶棲息與遷徙廊道，長期以來致力於紫斑蝶生態保育與永續觀光推廣，逐步形塑「賞蝶季」為兼具生態教育與地方特色的重要品牌活動。

茂管處在茂林雙年賞蝶季期間，推出特色活動「紫蝶親子創意走秀」，透過兼具教育性與趣味性的親子舞台形式，引導親子家庭以創意方式詮釋紫斑蝶意象，將生態知識轉化為具體可感的參與體驗。

這次活動吸引二十組親子報名，活動設計鼓勵親子共同運用環保素材、回收物件或自然元素進行創意裝扮，從紫斑蝶的外型特徵、色彩紋路，到其遷徙行為、生態環境與保育概念，發揮想像力進行舞台呈現，不僅展現親子合作的成果，也讓孩子在實作中理解紫斑蝶與自然環境之間的關係，培養對生態保育與永續發展的認同感。

茂管處長柯建興說，紫斑蝶不只是自然景觀，更是茂林重要的生態資產與地方意象，希望透過紫蝶親子創意走秀打破傳統靜態解說或單向教育的方式，改以親子共學、共創的活動模式，讓生態教育從舞台延伸到家庭，進而深化民眾對紫斑蝶保育議題的關注與理解。