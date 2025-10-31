茂管處攜手地方齊心共植蜜源植物 逾兩百人熱情參與迎蝶舞
記者鄭伯勝／高雄報導
茂林國家風景區管理處為推動紫斑蝶生態保育與環境教育，三十一日結合高市茂林區公所、代表會、茂林國中小及台灣紫斑蝶生態協會，共同舉辦「蝶舞回鄉．花滿茂林-紫蝶蜜源種植活動」，吸引二百餘位社區居民、師生與志工熱情參與，以實際行動為紫斑蝶築起友善棲地，現場洋溢著歡笑與希望的氣氛。
該活動在指導人員的引領下種下高士佛澤蘭、大王仙丹、馬櫻丹、大葉豬屎豆等蝶類蜜源植物，象徵「種下希望，迎蝶歸來」，為即將到來的一年一度「雙年賞蝶」活動進行暖身，而現場種植這些植物不僅是紫斑蝶的重要蜜源，更是維繫當地生態共榮的關鍵，透過群眾的參與，讓茂林的冬日山林更添生機。
活動現場除植栽體驗外，亦有台灣紫斑蝶保育協會廖金山老師協助生態解說與環境教育，讓參與者在寓教於樂的氛圍中，更深入了解紫斑蝶的生活習性與生態保育理念。
茂管處代理處長鄭偉宏表示，茂林為全國少數紫斑蝶越冬棲息地之一，每年冬季都有數十萬隻紫斑蝶飛抵停棲，形成壯觀的「紫蝶幽谷奇景」，為守護這項珍貴的自然資產，茂管處持續推動紫斑蝶棲地復育計畫，並結合社區、公所與學校共同參與，希望藉由地方力量讓保育行動扎根，打造人與自然和諧共存的生態環境。
透過此次活動，不僅能讓社區民眾了解紫斑蝶的生態習性，也能培養孩子從小關懷自然、愛護環境的態度；鄭偉宏強調，每一株蜜源植物，都是守護蝶群的起點，只要大家願意一起行動，就能讓大量紫蝶年年歸來，繼續在茂林的天空中翩翩飛舞。而茂管處也於十一月十五日舉辦一年一度的「雙年賞蝶活動」開幕式，邀請全國民眾共襄盛舉，一同見證成千上萬紫斑蝶翩翩飛舞的壯麗景象，感受大自然的生命律動與茂林之美。
