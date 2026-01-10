茂管處玩轉高雄社群人氣獎揭曉 劉邦能等三人分獲前三名

茂管處「玩轉高雄」社群人氣獎揭曉，影像串聯山海部落風景展現高雄觀光圈多元魅力，由劉邦能（中）、洪毓妏（右）、吳修齊分別奪得前三名。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

交通部觀光署茂林國家風景區管理處為深化高雄觀光圈整體行銷，特別舉辦的「玩轉高雄」短影音競賽，邀請創作者以鏡頭記錄高雄觀光圈立體且多元的旅遊風景。

本屆競賽吸引眾多創作者熱情投稿，作品題材橫跨原住民族文化、山林秘境與港都海岸等主題，「社群人氣獎」透過線上投票平台公開票選，經網友踴躍參與後，正式揭曉前三名。得獎作品風格鮮明，不僅展現創作者對高雄風景與人文的細膩觀察，也呈現高雄觀光圈融合自然、人文與日常生活的獨特魅力。

廣告 廣告

社群人氣獎第一名由劉邦能以作品「小米歌」奪得，拍攝於高雄市那瑪夏區拉米尼亞露營區，以原住民族小米文化為核心，結合歌聲與飲食意象，細膩描繪族群文化與土地之間的深厚連結，深獲網友共鳴。第二名由洪毓妏以「桃花心木之美」獲獎，聚焦茂林新威森林公園桃花心木林道景致，透過沉靜構圖呈現東高雄山林溫柔療癒的一面。第三名則由吳修齊以「山與海」獲獎，從高雄流行音樂中心出發，串聯港灣城市與旗津海岸風景，展現港都與海洋共生的生活樣貌。

茂管處代理處長鄭偉宏表示，感謝所有創作者以影像記錄高雄觀光圈的城市風景，讓「玩轉高雄」活動成為一場全民共創的影像盛會，期盼透過影像串聯旅遊體驗，吸引更多民眾走進高雄、認識高雄。更多茂管處旅遊活動資訊，請至茂管處官網查詢或搜尋茂管處臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」獲得最新活動資訊。