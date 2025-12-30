茂管處療癒系山城系列活動 沈文程擔任觀光大使

茂管處推出足留龜鄉-療癒系山城」系列活動，特別邀請沈文程擔任觀光大使拍短影音，引領更多民眾走進六龜，親身體驗療癒系山城的魅力。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

交通部觀光署茂林國家風景區管理處推出「足留龜鄉-療癒系山城」系列活動，特別邀請「雙金歌王」沈文程擔任觀光大使，拍攝三支主題短影音，分別以旅遊、美食及音樂為主軸，引領民眾從多元視角重新走進六龜，感受山城獨有的自然風景與人文溫度。

系列影片壓軸登場的「ＭＶ回憶篇」以沈文程１９９８年發行的經典金曲「五月十一日彼下埔」為核心，巧妙打造「對照版ＭＶ」，透過六龜風景回望青春歲月與生命記憶，讓音樂成為串連時光與土地的橋梁。

此次拍攝特別選在荖濃溪畔、南方金鑽十八羅漢山遊憩區及六龜老街路牌等具代表性的場域取景，細膩描繪六龜人日常生活的溫度，也喚起旅人心中深藏的情感記憶。

茂管處代理處長鄭偉宏表示，「五月十一日彼下埔」是沈文程創作生涯中極具代表性的作品，此次重返六龜拍攝對照版ＭＶ，不僅是一趟音樂旅程，更是一場情感的「回家」。透過旋律與影像的交融，讓觀眾不只「聽見」歌曲，更能「看見」時間與土地交織而成的風景，期盼吸引更多人走進六龜，親身體驗療癒系山城的魅力。

該系列活動亦結合地方特色市集與導覽行程，邀請旅人從鏡頭前走進現場，以雙腳漫步山城、以味蕾品嚐在地風味；茂管處期望透過音樂牽引、文化共鳴與深度旅遊體驗，帶動地方觀光與文化活化，更多活動資訊請至茂管處官網查詢，或搜尋茂管處臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」掌握第一手消息。