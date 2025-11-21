茂管處與7-ELEVEN合作 打造紫斑蝶主題門市

茂管處與7-ELEVEN攜手合作，在高市茂林區入口處打造紫斑蝶主題門市，是遊客與山谷及紫斑蝶對話的起點。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

高雄市茂林區山谷目前正是成群紫斑蝶飛舞過冬的季節，吸引無數遊客前往賞蝶，茂林國家風景區管理處特別攜手7-ELEVEN在茂林區入口處共同打造「紫斑蝶主題門市」，讓遊客在進入山區賞蝶之前就能提前感受茂林紫蝶幽谷的自然奇蹟。

茂林擁有聞名國際的「紫蝶幽谷」，是全球僅有兩大斑蝶越冬谷地之一，與墨西哥帝王斑蝶谷齊名，每年11月至翌年3月，均有無數紫斑蝶自北台灣南下過冬，形成壯麗的生態奇觀。

茂管處此次與7-ELEVEN合作，以紫斑蝶與山林色系為主視覺，同時融入在地族群文化特色，店內的OPEN將也換上當地原住民傳統服飾，象徵旅人即將踏入的不只是山谷，而是一片擁有文化脈絡與生命故事的土地，讓遊客能在此補充能量後再上山賞蝶。

高市茂林區入口處7-ELEVEN「紫斑蝶主題門市」，內外規劃有生態窗貼、蜜源植物栽種、生態布景，提供紫斑蝶休憩覓食空間，是一間友善紫斑蝶門市。（記者鄭伯勝翻攝）

茂管處代理處長鄭偉宏表示，紫斑蝶會選擇回到茂林越冬，是因為這裡保有最適合牠們的環境，希望透過與7-ELEVEN的跨界合作，能讓遊客從踏入這間門市開始，就能感受到茂林的文化與自然氛圍。

7-ELEVEN表示，茂林區入口處的茂林門市，響應茂管處的綠色旅遊概念，透過雙方的合作共同打造一座全新「紫斑蝶主題門市」，於門市內外規劃生態窗貼、蜜源植物栽種、生態布景，提供紫斑蝶休憩覓食空間、降低窗殺機率，這是7-ELEVEN友善紫斑蝶的全新做法，期盼帶給旅客一種親近在地自然美的感受，也是遊客與山谷對話的起點。