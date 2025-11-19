茂管處邀沈文程拍主題短影音 構築充滿六龜故事旅程

茂管處邀請沈文程擔任觀光大使，拍攝三支主題短影音，構築充滿六龜故事的旅程；圖為新威森林公園。

茂林國家風景區管理處策劃的「足留龜鄉～療癒系山城」系列活動，邀請獲金曲、金鐘雙料肯定的沈文程擔任觀光大使，拍攝三支主題短影音，構築出一條充滿故事的旅程。

茂管處表示，沈文程第一站來到綠意盎然的新威森林公園，以輕快舞步，帶領觀眾感受山林的靜謐與壯闊，樹影搖曳、鳥鳴迴盪，彷彿時間在此放慢腳步。接著來到檨仔腳文化共享空間與荖濃文化工作室，感受在地文化紮根的溫度與社群活力。在地合力一磚一瓦砌起的空間裡，不只是展覽場域，更像一座記憶的容器，承載著族群共生的故事與創意。

十八羅漢山遊憩區則讓旅途在移動之間多了幾分純樸生活氣息與地方自然色彩；古色古香的太和藥房與蜿蜒山路邊的新興服務區，不僅是旅人歇腳的據點，更是連結土地與人的節點。

多多鳥濕地學校更透過生態導覽與環境教育，揭開六龜自然生態的多樣化樣貌，從濕地生物到水文變化，讓人看見人與自然共存的智慧與韌性；旅程中也停留於原六龜里池田屋這座歷史建築，沈文程在木櫺前輕快舞步勾勒出時光的痕跡，也喚起許多人對地方歷史的共鳴。

影片尾聲，鏡頭轉向寶來花賞溫泉公園與六龜大佛，蒸騰的足湯熱氣與莊嚴佛像交錯成一幅靜謐畫面，讓觀眾在自然與信仰之間沉澱心情；最後來到藏青谷渡假莊園以及新威大橋的紫蝶造型大橋，為整段旅程畫下柔和又富詩意的句點。

茂管處代理處長鄭偉宏說，「足留龜鄉～療癒系山城」系列影片，將分別以旅遊、美食、ＭＶ回憶三大主題呈現六龜的獨特魅力，並於茂管處官方粉絲專頁「ＦＵＮ心遊茂林」陸續上線。