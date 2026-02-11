茂管處邀請JTB旅行社深入高屏部落踩線 瞄準日本旅遊市場

日本旅遊業龍頭「JTB旅行社」人員在茂管處的邀請下，前往屏縣霧台及瑪家鄉山地部落踩線，印下深刻印象。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

茂林國家風景區管理處為積極拓展高屏山麓旅遊國際觀光商機，邀請日本旅遊業界龍頭「JTB旅行社」，由臺灣分公司根本克己社長領軍，深入屏縣霧臺神山與禮納里部落踩線；此次行程鎖定「神山部落廚藝學校」與「禮納里1n1原創空間」，向日方展現台灣原民文化在食農教育與職人工藝上的文化底蘊，期盼藉此拓展日本旅遊市場。

踩線團首站抵達神山部落，體驗「產地即餐桌」的部落廚藝學校課程。在Sama食堂，踩線團親手製作以甲酸漿葉包裹芋頭乾粉與豬絞肉的魯凱族傳統美食「吉拿富」；而魯凱百步蛇風味餐廳則帶領貴賓深入家庭農園採集食材，並親手製作「巴冷公主的下午茶」，完成以香蕉葉包裹小米糰與花生碎的「小米阿拜」。透過實地採集與手作料理的結合，日方貴賓對魯凱族運用在地植物的飲食智慧留下深刻印象。

另外，踩線團也前往瑪家鄉禮納里部落，在「1n1禮納里原創空間」體驗深度職人工藝。多次受邀至海外參展的「黑色雋永」將台灣原生構樹皮經反覆捶打，製作成細緻的樹皮胸花，感受自然的韌性；同時也在「姥瑰皮藝工坊」體驗皮雕製作，將象徵排灣族的文化圖騰刻畫於皮革之上。

茂管處長柯建興表示，日本遊客喜愛具文化深度與手作溫度的旅遊產品，此次JTB旅行社踩線團也對部落美食與工藝有高度評價，顯示高屏部落在體驗設計上已具備接待國際旅客的水準，茂管處未來將持續與國外旅遊業者緊密合作，將台灣山林的獨特魅力推向國際舞台。更多旅遊景點、遊程資訊請至茂管處官網查詢，或搜尋臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」掌握相關活動第一手資訊。