茂管處雙年賞蝶季開幕
記者鄭伯勝／高雄報導
茂林國家風景區管理處「２０２５茂林雙年賞蝶季」，十五日在該處茂林遊客中心開幕，由交通部觀光署副署長黃荷婷等人啟動一系列賞蝶活動，整個活動將持續到明年三月，邀請民眾共同感受秋冬限定的賞蝶自然饗宴與浪漫風光。
為迎接這場跨年度生態盛事，茂管處今年特別與知名人氣ＩＰ攜手合作，陪伴民眾探索「紫蝶幽谷」的生態魅力，開幕現場也特別舉辦環境生態教育趣味闖關活動，邀請大小朋友與導覽老師互動挑戰關卡，完成任務即可參加「轉轉樂」幸運抽獎。此外，還推出消費集點兌換限量好禮活動，讓民眾在遊玩中體驗自然、學習友善賞蝶與生態保育的觀念。
茂管處雙年賞蝶季活動期間每月都會舉辦「護蝶市集」，邀集部落工藝師、在地小農及特色店家現場展售，並規劃免費部落工藝ＤＩＹ體驗，讓親子民眾能在寓教於樂中感受地方文化與環境之美。
高市茂林區「紫蝶幽谷」雙年賞蝶季曾榮獲交通部觀光署「精彩觀光亮點」生態體驗組殊榮，今年活動延續民眾熱烈迴響，推出兼具教育性與趣味性的「賞蝶親子體驗」，邀請全國民眾在秋冬之際走入茂林，近距離欣賞紫斑蝶翩翩飛舞的壯麗景象，享受一場浪漫又充滿知性的自然之旅。
開幕活動現場，茂管處也特別攜手茂林、六龜及桃源區商家，共同推出「山林好滋味」消費集章活動。活動期間，民眾至指定店家消費達指定金額即可集章至茂林及新威遊客中心兌換限量聯名好禮，數量有限，送完為止。
交通部觀光署副署長黃荷婷及茂管處代理處長鄭偉宏表示，高雄茂林的紫斑蝶與墨西哥的帝王斑蝶齊名，是全球唯二的越冬型蝴蝶；每年十一月隨著氣候轉涼，大量紫斑蝶南遷至茂林山谷避冬，形成壯麗的「紫蝶幽谷」景象，是自然界的奇蹟。茂管處也呼籲遊客在賞蝶之餘，務必遵守「賞蝶守則」，避免捕捉蝴蝶、幼蟲或蛹體，共同守護此一珍貴的大自然資產，讓生態永續傳承，相關活動詳情請搜尋茂管處臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」掌握第一手資訊。
其他人也在看
司馬庫斯獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選「臺灣觀光100亮點」
新竹縣尖石鄉司馬庫斯再度發光！在交通部觀光署舉辦的第2屆「觀光亮點獎」中，一舉從全台191處競爭景點闖入全國前30大亮點外，更榮獲最高榮譽之一的「最佳國際推薦獎」，展現新竹縣的原鄉魅力受國際旅客青睞。至於峨眉鄉的峨眉湖也入選2026年到2027年「臺灣觀光100亮點」，是縣內旅遊熱搜新焦點。自由時報 ・ 1 天前
國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」每月再抽1200生日金
疫後出國潮未減，但來台觀光人次不如預期，去年我國出國與來台旅客人次逆差高達900萬人次，今年光前3季觀光逆差就達到805...聯合新聞網 ・ 1 天前
國旅補助五大方案曝！平日2晚補助2千再抽1200生日金 最高爽拿3200元
國旅市場今年表現持續回升，交通部長陳世凱強調外界所稱的「國旅崩盤」與自身體感不符，不少高端旅宿仍持續投資、景點平日人潮依舊旺盛。為解決旅遊尖峰與離峰差距過大的問題，交通部觀光署初步規劃明年推出五大平日國旅優惠方案，從住宿補助、生日金到企業旅遊獎助全面覆蓋，盼將旅遊需求從假日導入週日至週四的平日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／義大利飲食「潛規則」 午後絕對不喝「卡布奇諾」
獨家／義大利飲食「潛規則」 午後絕對不喝「卡布奇諾」EBC東森新聞 ・ 16 小時前
桃機第三航廈北登機廊廳預計年底啟用 新增8個登機門、舒適候機環境、空間設計搶先看！
全長738公尺、挑高達13 公尺的第三航廈北登機廊廳預計年底完工啟用，桃園國際機場日前進行旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，實際感受北登機廊廳的空間設計與作業動線，接續將為即將展開的試營運階段整合協調，提升整體運作效率，一起期待鮮豔亮麗的8座橘紅色空橋！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
賞楓季報到！福壽山楓紅飄飄 武陵農場銀杏地毯迎賓
受鳳凰颱風影響，為維護遊客安全，台中市高山景點武陵、福壽農場及林業署大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區預警性閉園，今（13日）皆重新開園，谷關七雄步道也開放，由於福壽山與武陵農場已進入紅葉季，遊客上山賞楓紛紛喊值回票價。大梨山進入秋冬季節遞嬗，福壽山農場楓葉轉紅，鴛鴦湖畔紅葉飄飄，楓紅進入最美時期，自由時報 ・ 1 天前
雪山坑步道完工啟用 自然生態親近山林路線
[NOWnews今日新聞]台中市和平區的「雪山坑步道環狀線」兼具自然美景與部落文化，近期正式完工，成為不少山友、家庭旅遊的新選擇。這條全長約2.4公里的步道歷經8個月施工，在今年10月底亮相，串起桃山...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE
日本紅葉前線時間曝光！今年楓紅時間比往年平均晚，請筆記！2025 日本紅葉季預測出爐！從北海道到九州，約 700 處熱門景點與 2,900 座山岳地區的紅葉與銀杏最佳觀賞期時間公開，一次掌握最完整的賞楓資訊。Elle ・ 1 天前
國旅補助來了！平日住宿「2晚抵2千」 每月再抽生日禮1200元
為了促進國旅同時振興觀光產業，交通部長陳世凱今（13日）透露，明年觀光署將推出優惠方案，像是平日的國旅補助、國民生日禮金、企業員工旅遊補助、旅行業招攬國外旅客等，盼藉此帶動國旅新商機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
振興國旅！明年平日住宿擬2晚補助最高2千元 每月再抽1200生日禮金
為振興國旅、鼓勵民眾平日出遊，交通部長陳世凱今天透露，明年初步規畫推出平日國旅住宿補助第一晚新台幣800元、第二晚1200元，也將每月抽出1000名生日禮金1200元，讓旅客出遊使用。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
新．飯．店－北海岸首間國際奢華酒店 新北北海溫泉洲際酒店開箱
全台最新國際品牌奢華酒店、位在新北市金山溫泉區的「新北北海溫泉洲際酒店」（InterContinental New Taipei Hot Spring）自即日起開始試營運。為全力搶攻秋冬旅遊泡湯度假商機，並自即日起至年底推出「際遇金山」開幕住房專案，預訂連續入住兩晚以上，即享每日免費早餐兩客、IHG優悅會獎勵積分5,000點，以及單臥套房保證升級券等多重禮遇。專案入住日期自12月1日起至2026年3月31日，升等券則2026年全年適用。工商時報 ・ 10 小時前
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
為了讓台灣旅客深入探索這座低調又迷人的城市，「完美行 旅遊情報」特別推出最新的「埼玉深度旅遊」文章，帶大家從不同角度認識這片離東京不遠卻有著截然不同節奏的土地。無論你是喜歡體驗職人手作、熱愛美食探險，還是享受悠閒自然的旅人，都能在這份旅遊指南中找到專屬靈感...styletc ・ 2 天前
低價機票危機？廉航1年內2度聲請破產 3大主因曝光
低價機票危機？廉航1年內2度聲請破產 3大主因曝光EBC東森新聞 ・ 19 小時前
台中國際機場再擴張！明年增宮古島定期航線 清邁大叻包機
台中國際機場是旅客入境台灣的門戶之一，台中市府積極拓展國際航線版圖，航點涵蓋日、韓、越、泰、大陸、港澳等熱門航線。台中市觀旅局指出，明年預計新增定期航線「台中－宮古島下地島」及包機航線「台中－清邁」與「台中－大叻」。中時新聞網 ・ 1 天前
觀光逆差擴大 平日補助、壽星加碼成救國旅新招
行政院11月6日剛通過「北回之巔旗艦計畫─微笑南灣in台灣計畫」，將在民國115年至118年投入100.14億元，預期增加10％的旅遊人次，創造觀光產值1226億元。交通部緊接著拋出平日旅遊補助，鼓勵民眾在周一至周四出門旅遊。陳世凱指出，國旅的問題是尖峰和離峰旅遊人數差很多，旅...CTWANT ・ 1 天前
普發1萬放大變3萬！入住萬豪升等豪華房，爽嗑高空海陸餐、賞101夜景
已經有不少人領到普發現金1萬元了，怎麼用到極致呢？台北萬豪酒店推出「萬元奢享假期」一泊二食住房方案，教你怎麼把1萬放大成3萬！專案每房每晚只要9,999元（原價29,623元），雙人入住經典客房即免費升等成豪華客房，還有高空餐廳海陸晚餐，讓萬元現金瞬間升值，體驗價值近3萬元的奢華旅程。鏡報 ・ 1 天前
宜蘭最美歐風民宿｜布魯克森林勇奪《食尚玩家》2025旅宿大賞雙項肯定
商傳媒｜記者馬兆麟／宜蘭報導宜蘭全新熱門網紅景點「布魯克森林/BrooKburg」民宿，在近 6,000 家旅宿報名、500 家入圍、並與多家五星級飯店同場競逐的激烈評選中，勇奪「十大最佳優質新旅宿」及「十大異國風情旅宿」。以宛如歐洲童話小鎮的氛圍與獨具美學的建築風格，成為今年宜蘭最受矚目的旅宿之一。並為回饋旅客支持，即日起至 2026 年 6 月 30 日前入住可享「旅宿大賞」專屬優惠。坐落於宜蘭員山、距離市區僅十分鐘車程的布魯克森林，是一座將歐式浪漫與山林靜謐完美融合的度假園區。園區佔地近兩千坪，依傍雪山餘脈的五十溪畔，四季景致變化多端，少了喧囂的觀光氣息，取而代之的是與山嵐、樹影與流水聲交織的迷人風情。建築靈感源自南德巴伐利亞風格，融合法、德、奧經典木桁式設計。白牆、尖塔與拱型廊道錯落有致，層次分明。無論是晨霧中映照的白牆木窗，或夜色下點亮的暖黃燈光，都營造出宛如置身歐洲鄉村的愜意氛圍，讓旅人不出國門，也能享受異國風情。客房設計延續歐風主題，房名皆取自歐洲最美小鎮，花園雙人房正對落雨松林及花園景觀，四季風景如畫；閣樓三人房以斜頂木樑設計搭配私人陽台，打造溫馨居家氛圍；山景四人房可商傳媒 ・ 21 小時前
台南北門井仔腳鹽田、雲林金湖休閒農業區 獲觀光亮點大獎
雲嘉南濱海國家風景區管理處雙喜臨門！台南北門井仔腳瓦盤鹽田勇奪觀光署第2屆觀光亮點獎的「最佳國際推薦獎」、雲林金湖休閒農業區口湖遊客中心甘苦人魅力農店榮獲「最佳國旅創新獎」，對推動濱海觀光獲得肯定。有207年歷史的井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，延續傳統日曬鹽技法，鹽田上一座座白色的雪白小鹽堆自由時報 ・ 20 小時前
演唱會擬留票給國外客引議論 陳世凱：不影響售票
（中央社記者黃巧雯台北14日電）為招攬國外旅客來台，交通部長陳世凱提出明年與演唱會合作，保留一些票給國外旅行社。有粉絲抱怨目前已經很難搶票，陳世凱今天說，尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。中央社 ・ 21 小時前
觀光署推明年國旅補助方案 平日連住兩晚最高補2千元
為挽救國旅不留宿，觀光署提出2026年補助方案，鼓勵國人在平日出遊，連續住宿2晚，最高補助2000元；另外還有生日月抽住宿抵用券等優惠措施。觀光學者直言，國內旅宿平日缺口，原應靠國際客補足，但國際旅客今（2025）年回流狀況不理想，也是觀光署砸錢救業者的主要原因之一。公視新聞網 ・ 1 天前