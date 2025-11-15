茂管處雙年賞蝶季開幕

茂管處雙年賞蝶季由交通部觀光署副署長黃荷婷及茂管處代里處長鄭偉宏（後排左六及五）等人進行開幕啟動儀式，一系列賞蝶活動將持續到明年三月。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

茂林國家風景區管理處「２０２５茂林雙年賞蝶季」，十五日在該處茂林遊客中心開幕，由交通部觀光署副署長黃荷婷等人啟動一系列賞蝶活動，整個活動將持續到明年三月，邀請民眾共同感受秋冬限定的賞蝶自然饗宴與浪漫風光。

為迎接這場跨年度生態盛事，茂管處今年特別與知名人氣ＩＰ攜手合作，陪伴民眾探索「紫蝶幽谷」的生態魅力，開幕現場也特別舉辦環境生態教育趣味闖關活動，邀請大小朋友與導覽老師互動挑戰關卡，完成任務即可參加「轉轉樂」幸運抽獎。此外，還推出消費集點兌換限量好禮活動，讓民眾在遊玩中體驗自然、學習友善賞蝶與生態保育的觀念。

廣告 廣告

茂管處雙年賞蝶季活動期間每月都會舉辦「護蝶市集」，邀集部落工藝師、在地小農及特色店家現場展售，並規劃免費部落工藝ＤＩＹ體驗，讓親子民眾能在寓教於樂中感受地方文化與環境之美。

高市茂林區「紫蝶幽谷」雙年賞蝶季曾榮獲交通部觀光署「精彩觀光亮點」生態體驗組殊榮，今年活動延續民眾熱烈迴響，推出兼具教育性與趣味性的「賞蝶親子體驗」，邀請全國民眾在秋冬之際走入茂林，近距離欣賞紫斑蝶翩翩飛舞的壯麗景象，享受一場浪漫又充滿知性的自然之旅。

開幕活動現場，茂管處也特別攜手茂林、六龜及桃源區商家，共同推出「山林好滋味」消費集章活動。活動期間，民眾至指定店家消費達指定金額即可集章至茂林及新威遊客中心兌換限量聯名好禮，數量有限，送完為止。

交通部觀光署副署長黃荷婷及茂管處代理處長鄭偉宏表示，高雄茂林的紫斑蝶與墨西哥的帝王斑蝶齊名，是全球唯二的越冬型蝴蝶；每年十一月隨著氣候轉涼，大量紫斑蝶南遷至茂林山谷避冬，形成壯麗的「紫蝶幽谷」景象，是自然界的奇蹟。茂管處也呼籲遊客在賞蝶之餘，務必遵守「賞蝶守則」，避免捕捉蝴蝶、幼蟲或蛹體，共同守護此一珍貴的大自然資產，讓生態永續傳承，相關活動詳情請搜尋茂管處臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」掌握第一手資訊。