茂管處騎遊茂林 近五百自行車友感受山城之美
▲茂管處舉辦「騎遊茂林．輪轉山城」自行車活動，車友們留下獨特又難忘的回憶。
茂林國家風景區管理處九日舉辦「騎遊茂林．輪轉山城」自行車活動，吸引近五百車友齊聚，規模遠勝去年！
茂管處的這項自行車活動，分有七十公里的挑戰組及二十二公里的休閒組，並由專業領騎老師帶領三條「騎玩路線」。「羅漢茶香」組自十八羅漢山服務區出發，往北前進至六龜新開，到在地製茶廠體驗台灣山茶文化；其餘路線則往南騎進茂林國家風景區、再沿著屏一八五沿山公路前行，沿途坡度平緩、風景怡人。
茂管處特別在左營高鐵站、旗山轉運站以及美濃轉運站安排接駁專車，提供人車同載服務，讓車友輕鬆抵達會場，以節能又環保的方式，展開一場自在暢快的山城騎旅；許多民眾慕名而來，成功為當地小鎮打開不少知名度。
參加民眾騎著自行車，不僅沿途賞景、還能造訪部落，體驗原民文化與風情，品嚐在地風味餐，為這個秋季留下獨特又難忘的回憶。
茂管處代理處長鄭偉宏表示，希望藉由自行車活動，推廣綠色旅遊與深度體驗，讓更多人以健康、環保的方式親近山林，深入認識茂林的自然與文化之美。
