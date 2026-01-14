茂管處高雄觀光圈優質伴手禮 1/24、25快閃高雄港七號碼頭

茂管處高雄觀光圈崗發蜂蜜、象牙白文創及隆正食業的優質伴手禮，將於一月二十四及二十五日的高雄港七號碼頭「高雄移動時尚周策展活動」中設置展售專區展出。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

茂林國家風景區管理處高雄觀光圈優質伴手禮，將於一月二十四、二十五日在高雄港七號碼頭「高雄移動時尚周」策展活動中設置展售專區，現場展示與銷售精選高雄觀光圈伴手禮商品；活動期間民眾消費滿新臺幣五百元即可獲得摸彩機會，最大獎項為隆正食業「都市貴族禮盒」，邀請民眾把握機會將高雄觀光圈優質好禮帶回家。

「高雄移動時尚周」活動期間，現場將展出百輛以上主題汽、機車，並開放民眾免費入場參觀，結合音樂、舞蹈與互動展演，營造兼具汽車休閒與城市時尚的活動氛圍。

茂管處代理處長鄭偉宏表示，此次參與展售的業者皆為高雄觀光圈在地優質品牌，包含象牙白文創、隆正食業與崗發蜂蜜，從農產源頭到品牌故事，展現高雄農業與食品加工兼具傳統底蘊與創新能量的發展成果。

其中，象牙白文創包含荔枝酒與荔枝果乾等品項，曾榮獲「２０２５區域觀光圈市集日「最佳美味獎金獎」肯定。隆正食業的全系列產品也曾榮獲「２０２５區域觀光圈市集日「最佳伴手禮銀獎」。崗發蜂蜜則曾榮獲「２０２５高雄市龍眼蜂蜜評鑑頭等獎及全國龍眼蜂蜜評鑑頭等獎」，並通過２０２５年雙認證產銷履歷龍眼蜂蜜等多項殊榮，品質深受肯定。

鄭偉宏指出，此次快閃展售活動不僅是商品銷售，更是透過品牌故事與實際體驗，讓民眾認識高雄農產價值、地方創生能量與永續精神的具體行動，誠摯邀請民眾支持在地好物，將屬於高雄觀光圈的「優質伴手禮」帶回家。更多茂管處旅遊活動資訊，請至茂管處官網查詢，或搜尋茂管處臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」獲得最新活動資訊。