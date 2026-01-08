茂管處「足留龜鄉-療癒系山城」成果展 新威客中心登場

茂管處「足留龜鄉-療癒系山城」成果展，即日起至今年三月二十二日在該處新威遊客中心展出。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

交通部觀光署茂林國家風景區管理處為呈現地方創生推動成果與山城生活樣貌，特別辦理「足留龜鄉-療癒系山城活動紀錄攝影靜態展」，即日起至三月二十二日止，於該處新威遊客中心一樓展出，透過影像方式回顧計畫近一年之執行歷程，展現茂管處於六龜山城地區在文化、產業及觀光發展上的實質成果。

茂管處表示，「足留龜鄉-療癒系山城」計畫歷時近十一個月，透過盤點在地資源、導入創意設計及促進居民參與，逐步形塑山城慢生活與療癒體驗之地方特色；此次成果展完整呈現計畫推動成果，內容涵蓋五行職人工作坊活動紀錄、踩線體驗遊程與地圖設計成果、以在地素材延伸之精油擴香（桃花心木）禮盒研發過程、主題套裝遊程規劃成果，以及邀請雙金歌王沈文程參與拍攝之紀錄攝影與行銷影片等重點內容。

茂管處「足留龜鄉-療癒系山城」成果展，展品內容十分豐富，茂管處代理處長鄭偉宏誠摯邀請各界人士踴躍前往觀展。（記者鄭伯勝翻攝）

透過活動紀錄攝影，展覽呈現地方居民、創作者與參與民眾間的交流互動，反映茂管處推動地方創生過程中，持續強化在地參與、深化地方認同及發展體驗型觀光的具體成效，亦作為後續觀光行銷與產業輔導的重要紀錄基礎。

茂管處代理處長鄭偉宏指出，透過此次靜態成果展，期望讓更多民眾認識「療癒系山城」的推動成果與實踐歷程，並藉由影像呈現引導民眾走進山城、放慢腳步，體驗在地生活文化，進一步帶動區域觀光與永續發展；誠摯邀請各界蒞臨新威遊客中心觀展，共同感受山城慢生活的魅力。