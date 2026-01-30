茂谷柑營養成分高 台南農改場教挑選撇步

（中央社記者汪淑芬台北30日電）1、2月是茂谷柑產季，也是春節應景水果，農業部台南農改場表示，茂谷柑的維生素A、C、E和鈣，都比蘋果、櫻桃、奇異果高，購買時可挑選果皮橙黃、輕握有彈性及有沉重感者。

農業部台南區農業改良場今天發布新聞稿，介紹春節應景水果茂谷柑，其屬桔橙類柑橘，為美國於1913年以寬皮柑與甜橙雜交選育而來。果實呈扁圓形，果皮為橙黃色，果重約150至250公克，糖度約14至15度，酸度0.6%至0.8%，風味酸甜濃郁，果肉多汁、果皮薄且色澤亮麗，加上耐貯運等優點，深受市場青睞。

農業部統計，台灣茂谷柑栽培面積約1888公頃，主要產區集中於台中市、雲林縣、嘉義縣、新竹縣及苗栗縣等地，每年產量都在3萬2000公噸以上。

台南農改場說，茂谷柑營養價值豐富，根據衛生福利部食品營養成分表，每100公克果肉含有的維生素A為643I.U.，是蘋果的53倍、櫻桃的32倍、奇異果的6倍；維生素C為26mg，是蘋果的9倍、櫻桃的2倍；維生素E為 0.47mg，是蘋果的12倍、櫻桃的4倍；鈣24mg，為蘋果的6倍、櫻桃的2倍。1顆茂谷柑至少可提供每日所需膳食纖維量的13%。

此外，台南農改場說，雖然茂谷柑果實生育期間可能受颱風影響，造成部分果皮外觀與產量減損，但在後期日照充足、管理得宜的情況下，果肉風味與口感依然優異，品質穩定；目前正是盛產季節，建議選購時，挑選果皮橙黃色、輕握有彈性及有沉重感者最優。（編輯：吳素柔）1150130