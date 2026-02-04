茂谷柑結合信仰祈福 古坑農產迎春搶市全面啟動

▲「2026古坑茂谷柑節」暖身宣傳記者會4日在北港朝天宮舉行，結合宗教信仰與地方農產，為即將到來的年節活動揭開序幕。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「2026古坑茂谷柑節」暖身宣傳記者會4日在北港朝天宮舉行，結合宗教信仰與地方農產，為2月7日至8日即將在國道3號古坑服務區登場的「2026古坑茂谷柑節」揭開序幕。雲林縣政府副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如、北港朝天宮董事長蔡咏锝，以及農糧署中區分署與地方民代、農會代表共同出席，為古坑茂谷柑節活動宣傳造勢。

▲古坑茂谷柑果實香甜多汁、品質穩定，是雲林重要的代表性農產。（記者蘇峯毅攝）

副縣長謝淑亞表示，古坑茂谷柑果實香甜多汁、品質穩定，是雲林重要的代表性農產。縣府持續透過節慶活動、行銷通路與品牌推廣，協助農民拓展市場，提升產品能見度，讓消費者支持在地農業的同時，也讓農民的辛勞獲得實質回饋。

北港朝天宮董事長蔡咏锝提到，這次記者會現場特別安排發財錢母過爐祈福儀式，象徵將平安、好運與財氣分享給即將參與茂谷柑節的民眾與農民，為活動注入濃厚年節與文化氛圍。

▲活動現場發送茂谷柑與過爐的發財錢母，與民眾分享平安、好運與財氣。（記者蘇峯毅攝）

古坑鄉公所表示，「2026古坑茂谷柑節」活動同步推出「集點換好運」方案，民眾於市集消費滿100元可獲得1點，集滿3點可兌換發財錢母與柑甜紅包袋，集滿5點再加贈限量春聯，數量有限，換完為止，鼓勵民眾以實際行動支持在地農產。