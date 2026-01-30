茂谷柑迎春正對時 臺南農改場分享挑選小撇步

記者李佩玲／綜合報導

風味濃郁、酸甜多汁的茂谷柑，是春節應景水果，農業部臺南區農業改良場今（30）日指出，目前正是品嘗茂谷柑的最佳時機，建議民眾選購茂谷柑時，可挑選果皮橙黃色、輕握有彈性、有沉重感者最優。

臺南農改場說明，茂谷柑屬桔橙類柑橘，是美國於1913年以寬皮柑與甜橙雜交選育而來，果實呈扁圓形，果皮為橙黃色，果重約150至250公克，糖度約14至15度，酸度0.6至0.8％，具風味酸甜濃郁、果肉多汁、果皮薄且色澤亮麗，以及耐貯運等優點，深受市場青睞；國內茂谷柑栽培面積約1888公頃，主要產區集中於臺中市、雲林縣、嘉義縣、新竹縣及苗栗縣等地。

臺南農改場表示，根據衛福部食品營養成分表，每100公克茂谷柑果肉含有的維生素A為643I.U.，為蘋果的53倍、櫻桃的32倍、奇異果的6倍；維生素C為26mg，是蘋果的9倍、櫻桃的2倍；維生素E為 0.47mg，是蘋果的12倍、櫻桃的4倍；鈣24mg，為蘋果的6倍、櫻桃的2倍；1顆200g的茂谷柑至少可提供每日所需膳食纖維量的13％。營養價值豐富的茂谷柑，不僅可直接剝皮或切片食用，也適合榨成果汁飲用，多食有助於促進消化，並具多重保健功效。

目前正值茂谷柑盛產期，臺南場建議民眾選購茂谷柑時可挑選果皮呈現均勻橙黃色且有光澤者，代表成熟度充足；以手輕握果實時，應感覺飽滿且富彈性，避免選購果皮皺縮或已有失水現象的果品；果蒂完整未脫落，新鮮度較佳；選擇手感較沉重的果實，果肉發育較充實、水分也較多。

目前正值茂谷柑盛產期，也是選購嘗鮮的最佳時機。（臺南農改場提供）

茂谷柑風味酸甜濃郁﹅果肉多汁，為春節應景水果。（臺南農改場提供）