茂谷柑進駐國道拚買氣！ 古坑橙色經濟迎春熱賣

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】茂谷柑正值進入盛產期，古坑鄉公所選在年節前黃金週末，於國道3號古坑服務區舉辦「2026古坑茂谷柑節」，結合產地直銷、市集體驗與年節祈福，讓來往國道的車潮轉化為農產買氣。活動以「柑橘迎春、吉利盈門」為主軸，聚焦在地農民心血，打造最貼近生活的年節水果舞台。

古坑鄉公所在國道3號古坑服務區舉辦「2026古坑茂谷柑節」，吸引民眾品嘗新鮮茂谷柑。(記者廖承恩翻攝)

古坑鄉為國內重要茂谷柑產區，產量約占全縣六成，果實圓潤、香甜多汁，是年節市場的指標水果。鄉公所指出，選擇國道服務區辦理活動，正是看準人流優勢，讓用路人「路過就能買到產地等級好果」，不必繞路進山，也能支持在地農業，提升農產品曝光與銷售效益。

廣告 廣告

活動現場規劃茂谷柑及各式特色農產展售，並設有農創市集、舞台表演與互動體驗，營造濃厚迎春氣氛。其中最吸睛的「集點換好運」活動，吸引民眾熱烈參與，凡消費集點即可兌換發財錢母、紅包袋與限量手寫春聯，讓採買年貨不只是交易，更是一份祝福的傳遞。

迎接年節的古坑茂谷柑，果香四溢、甜美多汁，深受民眾喜愛。(記者廖承恩翻攝)

為替農民與消費者祈福，古坑鄉公所特別結合北港朝天宮，將活動宣導品送至廟方過爐加持，象徵將媽祖的庇佑與好運送進千家萬戶。鄉公所表示，希望透過信仰文化的溫度，為農民的辛勞加值，也讓民眾在選購茂谷柑時，感受到滿滿心意與安心祝福。

古坑鄉長林慧如表示，古坑不只有咖啡與竹筍，水果同樣具備頂級實力，一年四季各有亮點。她指出，台灣水果品質世界一流，但面對進口水果競爭，更需要政府協助行銷包裝，因此今年特別推出兼具質感與寓意的茂谷柑禮盒，讓農產品「好吃也好看」，送禮體面、不失禮。

古坑鄉長推茂谷柑禮盒，好吃又好看，送禮體面。(記者廖承恩翻攝)

多位與會貴賓亦肯定古坑農民長年用心耕耘，並認為透過服務區集中展售，有助擴大農產能見度與銷售通路。古坑鄉公所強調，未來將持續結合節慶、觀光與通路優勢，讓優質農產走出產地、走進市場，為地方農業注入穩定而長遠的動能。