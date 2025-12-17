范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光

蘇有朋（左）與范世錡合照被挖出。翻攝小紅書

台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。

據悉，蘇有朋與范世錡曾在2022年一起參與中國節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，蘇有朋還是當屆冠軍。而被網友挖出的擁抱合照，則是兩人2023年夏天在「灣區升明月」大灣區電影音樂晚會後台的合照，范世錡攔腰擁抱蘇有朋，還嘟嘴賣萌，蘇有朋也摟著他的肩膀。不過因范世錡近日爭議，讓網友如今看來直罵：「太噁心！」甚至嗆：「為了利益出賣自己的靈魂。」

20251218蘇有朋在今年中國金雞獎上擔任主持人。翻攝微博

范世錡曾發文認：就是我殺了于朦朧！

范世錡與于朦朧也曾是友好關係，但網路上揭露于朦朧受虐音檔中，一句「剖他」被認為是范世錡的聲音。且范世錡本人曾一度在微博上發文：「無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧因為他該死。」雖然10分鐘後就刪除，但已被大批網友截圖討論，直指他就是「殺人范」。

且于朦朧死後，范世錡照常舉辦演唱會，現場舉動、表情也被網友認為很詭異，疑似在「回味」于朦朧死亡過程。後來范世錡遭代言品牌切割，演唱會慘淡取消。有網友以為范世錡與蘇有朋擁抱合照是在今年金雞獎上，不過范世錡今年並無出席金雞獎。



