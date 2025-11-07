范世錡捲于朦朧案！「姊姊」揭相處情況 大讚趙露思敬業

安唯綾出席公益畫展開幕式。（圖／東森娛樂）





萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展邁入第七屆，今（7）日舉辦開幕式，藝人張洛君、許蓁蓁擔任策展人，並邀請周曉涵、陳熙鋒、安唯綾等藝人無償參與創作。其中，女星安唯綾2021年與導演于中中結婚，在趙露思新戲《許我耀眼》中飾演范世錡的姊姊，對此，她也坦言有看到于朦朧的風波。

安唯綾透露最近在廈門拍戲，女主角剛好是賈靜雯，談到近期修杰楷閃兵的事件，她僅低調表示「我相信修哥，他是個很負責任的人。」安唯綾也表示賈靜雯很敬業，「我們沒有聊到這方面（閃兵），我就關心她小朋友的教育狀況，她非常投入在拍戲，昨天的戲蠻危險的，她很敬業。」

廣告 廣告

先前范世錡捲入于朦朧墜樓案風波，還導致《許我耀眼》一度遭到抵制，對此，安唯綾則表示兩人只合作幾場戲，拍戲時范世錡看起來也都很正常，「時間很短，客串兩天拍完就飛走了。」私下也沒有聯繫方式，不過談到趙露思，安唯綾則大讚「我覺得她很棒耶！」

安唯綾坦言，第一次跟趙露思合作，對她只有讚賞，「她非常敬業，然後她對自己的要求也很高，再來她在的劇組氣氛都非常好，她是一個EQ很高反應很快的人。」甚至在現場都可以把劇組的拍攝氣氛帶起來。至於對方的合約糾紛，安唯綾認為自己無法評論，至於老公有沒有拍過他的戲，「我們一直很想合作，希望之後拍得到。」



【更多東森娛樂報導】

●陳偉霆才宣布當爸！愛妻爆昔遭男模騙婚 她發聲曝真相

●趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光

●外公離世！廖苡喬露面淚崩 揭「最後一面」：他很瀟灑

