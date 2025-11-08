范世錡爆虐殺于朦朧！「姊姊」露面他私下真面目 讚趙露思超敬業
記者趙浩雲／台北報導
中國男星于朦朧9月過世至今，網路上流出許多關於他遭虐殺的畫面與音檔，外界普遍認為他死因不單傳，並且對事件仍充滿疑問。男星范世錡被懷疑是參與虐殺的共犯形象重創，新戲《許我耀眼》也遭抵制，演出同部戲劇的台灣女星安唯綾今（7）日出席「萬海慈善讓愛閃耀名人公益創作競標義賣」聊到與范世錡的相處，低調不願透露太多細節。
范世錡與于朦朧私交多年，卻因這起爆料風波遭外界懷疑與墜樓案有關，他在《許我耀眼》中飾演喜歡女主角趙露思的投資人蔣亮，設定表面是投資女主角事業的人，但實際在意的是女主角本人，還有意無意地勾引女主角，花心又有手腕，在事件爆發後引發不少粉絲出面抵制，但大部分的李性粉絲則表示跳過他的部分就好了。
安唯綾在《許我耀眼》中飾演蔣雲，是范世錡在劇中的姊姊，開播後引發好評，她表示該劇是去年拍攝，大讚趙露思是個很敬業的人，對自己要求很高，有她在的地方氣氛就會很好，並說她本人真的非常瘦，目測只有40公斤左右，165 公分、50公斤的她說自己的體態中國很胖「我去大陸演戲，發現我是個胖子！」並說在場的女星也沒有一個人比大陸女生還瘦。
談到與范世錡的相處，她低調不願多說，「就是只有大家看到那幾場戲這樣，事業上面干擾的線，我客串三天就飛走了」，並透露范世錡在劇組表現很正常，兩人私下也沒有互換聯絡方式。
