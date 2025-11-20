范世錡疑自爆「殺了于朦朧」 新劇傳開播遭網抵制！

娛樂中心／江姿儀報導



中國男星于朦朧9月墜樓亡，警方迅速以「失足意外」結案，事後中國官方大動作封鎖消息。網上瘋傳各種虐殺、潛規則等陰謀論，而歌手范世錡也被牽扯進爭議之中。風波持續延燒，代言品牌緊急與范世錡切割，連演唱會、新劇都遭到抵制，發文也被中國網友灌爆。先前他出演熱播劇《許我耀眼》遭到抵制，近日傳出他參演的待播劇即將播出的消息，兩岸網友再度號召拒看。





歌手范世錡（右）捲入于朦朧（左）墜樓風波，一舉一動慘遭網轟。（圖／翻攝自微博）

范世錡遭到網路瘋猜是參加于朦朧生前17人飯局成員，甚至還有網友爆料范世錡疑似在場、參與施暴，對此范世錡於曾發出律師聲明澄清，並喊冤自己遭網暴。另有網友將他疑似虐待于朦朧的音檔送去鑑定，吻合度竟高達99.57℅，網上甚至瘋傳1張范世錡微博發文承認殺害于朦朧的截圖，導致負面聲量高漲，不僅成都演唱會取消，其代言的品牌和出演的電視劇也慘遭網友群起抵制。

范世錡（右）參演趙露思（左）的熱播劇《許我耀眼》，網友曾號召抵制。（圖／翻攝自微博）

范世錡有多部待播劇，近期網傳其中3部劇即將於今年播出。（圖／翻攝自范世錡微博、Threads）

先前女星趙露思休養後的首部作品《許我耀眼》開播，成績相當亮眼，然而網友發現劇中演員范世錡飾演蔣亮，雖然戲分不多，但網友看到他的出現立刻引發反彈，率眾一起抵制。近日網友列出范世錡出演的多部待播劇，稱其中有3部劇即將於今年播出，消息曝光，立刻引發抵制聲量。中國網友發起抵制，留言怒轟「惡人自有天收」、「看不了一點」、「抵制蝦仁飯（殺人犯）」、「不看，直接抵制」。台灣網友也在Threads發文宣布拒看「抵制所有全部的任何作品直到永遠」，脆友留言響應「封殺到底！ 」、「全面抵制！！我在台灣也不會看」、「抵制起來，不能讓他有復出的機會」、「禁看禁娛 ，抵制到底！」。

中國網友再度發起抵制范世錡新劇。（圖／翻攝自微博）





台灣網友響應抵制范世錡新劇「封殺到底！ 」、「全面抵制！」。（圖／翻攝自Threads）





