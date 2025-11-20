范世錡自爆殺于朦朧事件再起！新劇上檔前遭粉絲怒轟封殺 抵制到底！

記者林宜君／台北報導

中國男星范世錡捲入于朦朧墜樓案後，被外界認為疑似幫兇之一，不堪網路輿論攻擊，范世錡公開痛斥是毀謗造謠，強烈譴責網路暴力。前陣子才因演唱會門票僅售出15張緊急喊卡，經過1個月後他悄悄又在社群復出，甚至還排定了多檔新劇即將上檔，網怒轟: 「封殺到底! 」。

范世錡曾發文寫于朦朧該死。（圖／翻攝自Threads）

范世錡在于朦朧墜樓案後曾發文寫道：「無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧因為他該死」，儘管該文在發出約10分鐘後即被刪除，卻已被網友截圖流傳，鬧出不小風波。而范世錡原定於2025年10月18日在成都舉行個人演唱會《熱血的笨蛋》也因此受影響，門票只賣出15張，最終取消演出，只能依程序辦理退票與旅宿補償。

范世錡沉寂沒多久，近日傳出范世錡有多檔新劇即將上檔，消息釋出後，讓所有網友相當憤怒，狂轟: 「封殺到底! 」。（圖／翻攝自Threads）

沒想到范世錡沉寂沒多久，近日傳出范世錡有多檔新劇即將上檔，消息釋出後，讓所有網友相當憤怒，狂轟: 「封殺到底! 」、「抵制起來，不能讓他有復出的機會」、「禁看禁娛 抵制到底! 」

網友狂轟禁娛。（圖／翻攝自Threads）

網友全面抵制聲浪相當大。（圖／翻攝自Threads）

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過68萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

