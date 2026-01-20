范倫鐵諾離世⋯客串《穿著Prada的惡魔》為安海瑟薇打造婚紗
義大利傳奇設計師范倫鐵諾加拉瓦尼（Valentino Garavani）離世，享耆壽93歲，其同名品牌自1960年創立以來，一直是好萊塢巨星、王室成員及時尚愛好者的首選之一，他也曾客串演出電影《穿著PRADA的惡魔》，他過世消息傳出後，各界不捨哀悼。
范倫鐵諾曾客串演出2006年電影《穿著PRADA的惡魔》，劇情安排他現身巴黎時裝秀後台，並與梅莉史翠普對戲。他在時尚界的傳奇事蹟，也被拍成2008年紀錄片《華倫天奴：最後的君王》（Valentino: The Last Emperor），當年他也宣布正式退休；2012年曾為安海瑟薇重出江湖，量身打造婚紗，顯見兩人的好交情。
1970年代末期，歐洲時裝開始轉型為全球性企業，以華麗、夢幻般禮服聞名的范倫鐵諾早已發現此趨勢，合作多位女演員重新塑造時尚並吸引文化與商業，他的靈感繆思從賈桂琳甘迺迪到葛妮絲派特洛、茱莉亞羅勃茲到凱特布蘭琪。
范倫鐵諾過世消息曝光後，葛妮絲派特洛放上合照，稱他是好友，且熱愛美與生活的人，並難過說「這是一個時代的終結」；《慾望城市》莎拉潔西卡帕克、名模辛蒂克勞馥、男星科爾曼多明戈、金卡戴珊等人也發文悼念這位時尚傳奇大師。
