范冰冰《地母》金馬封后！跌落神壇到「想重新來過」背後辛酸一次看

范冰冰睽違9年再度入圍，終於以《地母》奪下金馬影后！這些年，她歷經逃稅風波、演藝事業全面被封殺，卻始終沒有離開表演。她持續尋找突破口，一部部嘗試從邊陲重新站上舞台，找回自己作為演員的驕傲與對藝術的堅持。那句「我想重新來過」，在金馬夜裡終於成為現實，她用實力證明自己真正做到了。

叫好叫座的頂流明星

在風波之前，范冰冰是中國娛樂圈當之無愧的頂流。她不只代表流量，也象徵票房、話題與演技的綜合能量，《武媚娘傳奇》是宮鬥劇的經典，《十月圍城》、《趙氏孤兒》更是當年華語影壇的重要作品。她的名字總能帶起聲量，所到之處都是焦點。憑藉長年累積的巨大影響力，她一度位列《富比士》中國名人榜第一名，比許多現今「頂流」更頂流，是一個時代的華語女星象徵。

演技磨練

在光環最盛的時期，范冰冰也從未停止磨練演技

廣告 廣告

在光環最盛的時期，范冰冰也從未停止磨練演技。近二十年間，她在各大影展持續累積實力與評價。《心中有鬼》讓她拿下金馬女配角、與李玉合作的《觀音山》讓她在東京影展封后，《我不是潘金蓮》更橫掃國際影展並入圍金馬影后。她能演叛逆灼熱的南風，也能詮釋滿懷悲怨卻韌性十足的李雪蓮，甚至能化身霸氣狠辣的武則天。她的表演總能以細膩的層次開展角色，使觀眾看到她光鮮外表下真正的創作深度。

跌落神壇

2018年的逃稅事件，讓她從高峰重重摔下

然而 2018 年的逃稅事件，讓她從高峰重重摔下。與高雲翔共演的《巴清傳》遭全面封存，從名利雙收的頂級女星，一夕之間失去全部曝光、所有資源和通路。那段時間，她彷彿從娛樂產業被抹除，沉寂了相當長的一段時間。對本來忙碌工作的人而言，那不只是事業停擺，更像身份與存在被抽空，在黑暗裡尋找重新站起的可能。

闖好萊塢鎩羽而歸

被封殺後，她選擇往國際市場尋求出口。

被封殺後，她選擇往國際市場尋求出口。她參演潔西卡雀絲坦監製主演的《355：諜影特攻》，與露琵塔尼詠歐、潘妮洛普克魯茲等影后合作，扮演一位中國神秘特工；卻因票房口碑不佳未能創造突破。接著與皮爾斯布洛斯南合作《日月人魚》、與連恩尼遜合作《疾凍救援 2》也未取得亮眼成績，甚至一度淪為金酸莓提名。不過以她的韌性，她始終不願停止嘗試，不願放棄任何可能重新證明自己的機會。

《綠夜》亮眼復出

真正讓她重新回到評論者眼中的，是《綠夜》。她在片中飾演嫁到韓國、長期受虐的中國籍妻子，與神秘綠髮女孩展開逃亡，整部片不依賴台詞，而靠著壓抑的情緒與沉默的身體語言堆疊共鳴。這次合作雖是香港製片，卻全程於韓國拍攝，與李周映、金英浩的對戲讓她完全卸下明星包袱。電影獲得國際肯定，成功進入柏林影展，也替她重新找回作為演員的呼吸。

《地母》毀容浴血重生

《地母》則是范冰冰真正的重生

《地母》則是范冰冰真正的重生。馬來西亞導演張吉安延續一貫魔幻寫實風格，探討族群、宗教與性別議題。在影片中，范冰冰徹底卸除頂流光環，化身農村降頭師，方言、動作與肢體都重建得毫無明星痕跡。張吉安問她：「願不願意讓我摧毀妳的臉？」她毫不猶豫回：「奉陪到底。」這次蛻變呈現出的深刻表演，讓她在金馬夜大放異彩。當張吉安透過電話宣布她得獎時，她在聲音那端激動爆哭，彷彿多年堅持終於有了出口的真實情緒。

遇李安秒變迷妹

范冰冰原本極想親自出席金馬獎

幕後訪問透露，其實范冰冰原本極想親自出席金馬獎，甚至連工作簽證都已申請好，卻因行程衝突無法來台。她笑說：「來的時候都沒拿獎，沒來反而得獎了。」導演張吉安在後台以視訊讓她「遠端領獎」，他把鏡頭對著獎座，問她名字有沒有寫錯，引得她瞬間淚崩、邊哭邊笑、髮絲凌亂，完全卸下巨星姿態。在《地母》慶功宴上，她更透過張吉安與李安通話，下一秒直接變身迷妹：「我好喜歡你的電影！」對方也向她道賀。那一刻的范冰冰，展現了最真實動人的樣貌。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

2025奶茶棕髮色推薦15款！趙露思許妍同款、日系短髮顯白又有氣質

40歲減齡髮型！宋慧喬短髮6款靈感：耳下捲、極短髮立刻小10歲

