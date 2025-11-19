范冰冰三顧茅廬求張吉安！《地母》入圍金馬影后爆哭：太感動

張吉安(左)、白潤音今天出席《地母》聯訪，分享拍攝秘辛。(記者潘少棠攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕張吉安執導的電影《地母》入圍本屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等8項大獎，導演張吉安今天(19日)透露，當初是范冰冰「三顧茅廬」向張吉安毛遂自薦，不惜扮醜也要拿下這個角色，目的就是要獲頒人生第一座金馬影后。

導演張吉安、演員白潤音今天接受聯訪，提到范冰冰演出女主角一角，張吉安分享，范冰冰當初看了他的作品《南巫》、《五月雪》之後，透過經紀人傳話想與張吉安合作，聯繫第3次才終於見到張吉安本人。不過張吉安對她的第一印象就是「比想像中白」，心中也有譜：「我應該不會跟這種明星合作，真的太美、太精緻了。」

范冰冰不停毛遂自薦，「我有拿過金馬女配，也有入圍過金馬女主。」張吉安則坦言，只看過范冰冰的《我不是潘金蓮》、《觀音山》，且當初《地母》想要找全素人演，范冰冰當然不在考慮範圍內，不過范冰冰很積極詢問張吉安，如果要演出《地母》需要什麼條件？得知要很在地、皮膚黝黑，范冰冰強調自己願意學，張吉安回想起，「范冰冰說『你可以摧毀我的臉』，憑著她這句話讓我對她有點改觀，可以弄扁她的鼻子、黑皮膚及把眼睛弄小。」

對談結束後3個禮拜，范冰冰又透過經紀人找上張吉安，表示什麼條件都可以配合，甚至願意駐村3個月與當地農夫一起生活，凌晨3點就起床就全身弄成黑的，戴上會變黑的面膜，清除牛糞、學做菜、學解降頭，且從頭到尾都沒用替身。張吉安直呼「她敬業到讓我覺得有點可怕」，「像范冰冰這樣的女演員自投羅網，對我來說非常難得，一個那麼有明星光環的女演員，為了這個角色爭取成這樣，我從來沒有遇過這麼義無反顧。」

張吉安透露，范冰冰從來沒有跟她談過片酬，甚至她還自帶投資方來，簡直是「帶資進組」，還帶了千片面膜送給劇組的大家。在片中飾演范冰冰兒子的白潤音笑說，范冰冰其實在片場很chill，沒有輪到她拍攝時，就直接躺著滑手機、很做自己。不過當初得知范冰冰飾演他的母親，白潤音覺得不可思議，有點嚇到，「我在片場叫她媽媽，她就叫我『弟弟～』。」

提到白潤音，張吉安表示之前看過他的電影《老狐狸》、《嗨！神獸》，氣質也有點像東南亞人，想說總有一天一定要合作，「我滿喜歡白潤音，很自然生成的，有一種氣質，我覺得他們都是很聰明的演員。」白潤音在馬來西亞拍攝3個月，一度水土不服，且突然在片場發燒、感到忽冷忽熱，看醫生兩天還沒好，最後直接帶去給張吉安的爸爸收驚，沒想到狀況還真的好轉。

被問到范冰冰是否會參加金馬獎，張吉安透露她正在做最後的協調中，「她當然想要來，在記者會之前，她請我跟大家問好，非常希望來。她個人意願非常強，不然她不會拍我的電影。」她透露，在入圍公布那天，張吉安與她通電話，「范冰冰一邊說一邊哭，其實滿感動的，這次入圍對她來說是重新燃起演戲的希望，跟我聊了滿久。」她在東京影展看過電影後，也哭了很久，張吉安說：「她覺得沒有後悔，當時把整個人交給我們劇組，徹底放下自己自身的身段。」《地母》預計在明年春天上映。

