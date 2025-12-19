范冰冰下鄉學畫符 導演媽誤認她是「白冰冰」！金馬影后反應超真實

目前金馬獎座還在張吉安手中，他與范冰冰已相約跨年夜見面吃飯，到時再將獎座交到范冰冰手上。

大陸影星范冰冰憑藉張吉安執導的電影《地母》成功在金馬獎封后，電影於今（19）日在台正式上映。導演張吉安率領片中「兒女」許恩怡、白潤音出席媒體茶敘。張吉安憶起頒獎典禮隔天，范冰冰在電話那頭哭了一個多小時，除了驚喜於這座「驚天動地」的獎座，更感性透露收到了超過700則賀訊，甚至連許多許久未聯絡的大陸大咖演員都紛紛致意，慶賀這位一代女皇「王者歸來」。

范冰冰雖然此次未隨片登台，但仍在THREADS上俏皮發文：「他們三個說，因為我沒去首映，所以他們有點不開心哈哈哈！加油，愛你們！」隔空展現影后親和力。

女主角范冰冰未能「登台」，由她戲裡的兒女白潤音、許恩怡代打與媒體見面。

​談到與范冰冰的合作，許恩怡透露女神私下對皮膚保養近乎「瘋魔」。由於片中需要特殊化妝，范冰冰除了大方分享面膜給後輩，自己更是「早黑晚白」：早上敷黑面膜、晚上換白面膜，甚至收工下車時臉上都還貼著一片。張吉安笑稱，范冰冰開工跟收工的狀態都一樣，永遠維持在百分之百的戰鬥力，但他隨後補一刀，直呼范冰冰的減肥食譜「不是人吃的」：「她問我要不要吃一口，那味道太生澀了，完全不是平常人會吞下去的東西。」

​《地母》中，范冰冰徹底卸下巨星光環，甚至主動對導演下令：「你可以摧毀我的臉！」片中一場情緒崩潰的哭戲，范冰冰展現了「神級控制力」。張吉安透露，范冰冰曾受過「瓊瑤阿姨」特訓，開拍前竟問導演：「鼻涕要濃稠的，還是要流下來的？」

​最後張吉安要求「要濃稠且不能斷掉」，范冰冰果然一次到位，哭到鼻涕在半空中晃動卻沒滴落。拍完後她秒回神，冷靜詢問：「導演這樣可以嗎？」超強反差讓全場讚嘆。這份「毀容式演技」也引起連鎖反應，張吉安笑說，金馬酒會上林柏宏竟主動「投誠」，對著他直呼：「導演，你也可以來摧毀我的臉！」

​有趣的是，張吉安當初帶范冰冰回家學習符咒與民俗細節時，張媽媽一見到女神竟然脫口而出：「原來妳就是那個白冰冰！」讓范冰冰當場傻眼「蛤」了一聲。張吉安尷尬解釋：「我媽看台灣綜藝節目長大，還買過白冰冰的傳記，對白冰冰比較熟啦！」

​目前金馬影后獎座仍暫時由導演保管，張吉安透露兩人已約好跨年夜在馬來西亞共進晚餐，屆時將親手將獎座交給这位新科影后。至於新片《金蘭荖葉》因宣傳期延宕，預計明年中開拍，張吉安也開口希望能與金馬創投時期的貴人陳珊妮有更多合作機會。

