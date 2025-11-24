范冰冰不惜「毀容」演出盼重來 揮別低潮喜奪影后
（中央社台北24日電）中國演員范冰冰以「地母」獲金馬影后，她雖未來台領獎，但仍透過網路表達想法，范冰冰深陷逃稅風波，淡出中國演藝圈，不過她仍積極找尋機會，這次演出是她不惜「毀容」也想爭取的角色，盼透過此片重新來過。
范冰冰自2018年捲入逃稅風波後，演藝事業一度停擺，更是淡出中國演藝圈，不過范冰冰仍往其他國家積極尋找可以演出的機會，這次以馬來西亞電影「地母」強勢回歸，還以該片一舉奪下金馬獎影后，得到獲獎消息時，范冰冰接起電話泣不成聲，她說：「再次祝福金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中，綻放出更加璀璨的光芒。」
范冰冰片中飾演為村落解決難題的巫婆，片中的氣質和造型，讓許多觀眾、甚至是她的朋友都認不出來，導演張吉安曾受訪分享，當初范冰冰主動要求合作，她竟願意扮成東南亞農婦，並肯清牛糞、插秧、扮醜，敬業到讓他覺得「可怕」。
張吉安表示，范冰冰為拿到角色向他表達強烈的演出意願，更主動表示「你可以摧毀我的臉」，范冰冰希望透過此片「重新來過」，如今也成功揮別過去的陰霾奪下金馬影后殊榮，獲獎時，范冰冰透過電話表示，「這角色不是外型的轉變，也是我跟角色靈魂的共振，在那段時間走進角色引領我成長，讓我更深刻體會到身為女性堅韌的力量。」
獲獎凌晨，范冰冰也在臉書上透露她看著導演張吉安發給她的4座獎盃照片許久，「心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前，那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。」（編輯：李錫璋）1141124
