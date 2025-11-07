范冰冰也被搓掉？東京影展黑幕流出 白百何長文怒撕《春樹》劇組

白百何（左圖）不滿爆出東京影展的背後黑幕，范冰冰也被點名錯失影后認可。翻攝微博@白百何、翻攝微博@范冰冰

第38屆東京影展5日閉幕，中國男星王傳君以《春樹》奪下最佳男主角，該片還獲最佳導演獎。沒想到女主角白百何卻二度在微博發文，昨（6日）更直接開撕《春樹》劇組，點名導演張律與製片彭瑾，怒嗆「人品重如山，良心比金貴」。

東京影展爭光！《春樹》劇組起內鬨

白百何（右起）與《春樹》男主角王傳君、製片彭瑾、導演張律一起出席東京影展。翻攝微博@電影春樹

東京影展閉幕前幾日已網傳資方私下施壓中國評審文晏，內定影帝頒給《春樹》戲份僅約40分鐘的王傳君，而非戲份超過7成的白百何，並以「一部作品不能同時奪影帝影后」為由將白百何排除在外，引發「黑箱操作」質疑。

網路傳出白百何疑在朋友圈嗆劇組過河拆橋。翻攝微博

白百何在影展期間，先是發文寫下「還能這麼操作… 」並在朋友圈貼出一張寫有「得魚忘筌」並配上「過河拆橋」圖片，話中有話引發網友好奇吃瓜，讓她昨直接發長文解釋清楚。

白百何先是強調自己很愛《春樹》劇組，「但劇組有些做法，我不認同，所以才有了『還能這麼操作』。《春樹》作為一個整體，入圍東京電影節，大家理應開心且喜悅。所以在我心中，不論何時、何人、何獎，都該共同慶祝、分享喜悅，並在同一時間共同收到所有通知，以及劇組是否被召回。」疑不滿獎項分豬肉的黑箱操作，還被製片要求提前回國。

她寫道「11月3日，我被彭女士通知可以回國了，說是沒有得獎。（導演並未聯繫我，完全處於隱身狀態）也告訴我無需參加5日的閉幕式。後續的發展，可以說是完全將我排除在外。」疑不滿被製片人彭瑾、導演張律過河拆橋。

白百何不滿遭《春樹》劇組過河拆橋，發長文一次說明白。翻攝微博@白百何

網路疑有東京影展投票黑幕。翻攝微博

此外，除了白百何疑似被犧牲，以《地母》角逐東京影展影后的范冰冰，也疑似是另一位受害者，網上流傳一張疑似評審內部投票結果，顯示最佳女演員投票過程共三輪，首輪已先將白百何淘汰，第三輪由范冰冰勝出，相關新聞稿甚至已備妥。豈料在最後關頭，疑是文晏作梗，以為了兼顧地區平衡取消范冰冰勝出，黑幕爆不完。

范冰冰在東京影展後感觸發文。翻攝微博@范冰冰

而被爆料與東京影展影后擦身的范冰冰，即將再贏來另一場獎項廝殺，2007年曾以《心中有鬼》拿下金馬最佳女配角獎的她，將在11月22日揭獎的第62屆金馬獎盛會，林依晨、劉若英、高伊玲、方郁婷共搶金馬影后。



