范冰冰以「地母」重新來過 登金馬影后激動落淚
（中央社記者王心妤台北22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后，導演張吉安說，他好奇范冰冰不惜「毀容」也想演出的原因，她表示希望「重新來過」；張吉安在台上致電范冰冰，她一度哭到說不出話。
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心舉行，
入圍最佳女主角的范冰冰並未出席，獲獎後由張吉安代為上台領獎。
她在「地母」中貼上假皮、深入農村飾演農婦，希望透過此片「重新來過」。范冰冰在電話中表示，感謝金馬獎願意給她這個獎項，也感謝導演張吉安，「這角色不是外型的轉變，也是我跟角色靈魂的共振，在那段時間走進角色引領我成長，讓我更深刻體會到身為女性堅韌的力量。」
她說，身為中國電影人，這讓她有更多突破、價值，還有更深度的意義；「再次祝福金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中，綻放出更加璀璨的光芒。」（編輯：吳素柔）1141122
