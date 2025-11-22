范冰冰來台出席金馬？頒獎前夕「驚喜獻聲」 微博IP曝行蹤

大陸女星范冰冰憑藉電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角獎，引發各界關注她是否會來台參加頒獎典禮。在頒獎典禮前夕的電影首映會上，范冰冰雖未親臨現場，但透過語音方式與台灣觀眾互動，表達對台灣粉絲的愛意。而《地母》導演張吉安在金馬午宴上透露「會給大家一個驚喜」，讓范冰冰是否出席頒獎典禮成為眾人期待的焦點，若她確實現身，將是睽違9年再度來台。

范冰冰入圍金馬62最佳女主角獎。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰因演出電影《地母》入圍本屆金馬獎最佳女主角，她能否親自出席頒獎典禮引起廣泛討論。在金馬頒獎典禮前一天的電影活動中，范冰冰雖然沒有親臨現場，但特別以語音方式與觀眾互動。她在語音中表示：「非常開心可以跟大家用這樣的聯絡方式，然後跟第一批看《地母》的台灣觀眾朋友們做交流，希望你們會喜歡這部電影。」

廣告 廣告

在宣傳電影的同時，范冰冰也不忘向台灣粉絲表達情意，她在語音中說：「希望所有的台灣觀眾朋友們可以喜歡這部電影，希望大家可以對這部電影真正的有你們的感受，愛你們喔。」這段語音讓現場觀眾感到驚喜，但大家最關心的仍是她是否會出席金馬頒獎典禮。

目前查看范冰冰的社群媒體，包括微博和小紅書，其IP位置全都顯示她仍在湖北，讓許多網友認為她來台的可能性不大。然而，在21日的金馬午宴上，《地母》導演張吉安卻對媒體提問「冰冰姐有確定會來走紅毯嗎？」時回應：「明天會給大家一個驚喜。」這番話讓范冰冰是否出席成為一個未知數。

若范冰冰真的來台參加金馬獎頒獎典禮，將是她睽違9年再度造訪台灣。民眾和粉絲都期待晚間紅毯能見到這位女神的風采，讓我們拭目以待。

更多 TVBS 報導

金馬62／范冰冰會來金馬獎？ 《地母》導演張吉安鬆口了：有驚喜

金馬62／范冰冰《地母》親認很想來台一度激動爆哭 導演親曝她主動清理牛糞

金馬62／范冰冰遭封殺「卑微求拍戲」 入圍影后爆哭

被評「洗盡鉛華」再入圍金馬女主 范冰冰慶：致人生中向上攀爬的人

