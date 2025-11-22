范冰冰來台出席金馬？頒獎前夕「驚喜獻聲」 微博IP曝行蹤
大陸女星范冰冰憑藉電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角獎，引發各界關注她是否會來台參加頒獎典禮。在頒獎典禮前夕的電影首映會上，范冰冰雖未親臨現場，但透過語音方式與台灣觀眾互動，表達對台灣粉絲的愛意。而《地母》導演張吉安在金馬午宴上透露「會給大家一個驚喜」，讓范冰冰是否出席頒獎典禮成為眾人期待的焦點，若她確實現身，將是睽違9年再度來台。
范冰冰因演出電影《地母》入圍本屆金馬獎最佳女主角，她能否親自出席頒獎典禮引起廣泛討論。在金馬頒獎典禮前一天的電影活動中，范冰冰雖然沒有親臨現場，但特別以語音方式與觀眾互動。她在語音中表示：「非常開心可以跟大家用這樣的聯絡方式，然後跟第一批看《地母》的台灣觀眾朋友們做交流，希望你們會喜歡這部電影。」
在宣傳電影的同時，范冰冰也不忘向台灣粉絲表達情意，她在語音中說：「希望所有的台灣觀眾朋友們可以喜歡這部電影，希望大家可以對這部電影真正的有你們的感受，愛你們喔。」這段語音讓現場觀眾感到驚喜，但大家最關心的仍是她是否會出席金馬頒獎典禮。
目前查看范冰冰的社群媒體，包括微博和小紅書，其IP位置全都顯示她仍在湖北，讓許多網友認為她來台的可能性不大。然而，在21日的金馬午宴上，《地母》導演張吉安卻對媒體提問「冰冰姐有確定會來走紅毯嗎？」時回應：「明天會給大家一個驚喜。」這番話讓范冰冰是否出席成為一個未知數。
若范冰冰真的來台參加金馬獎頒獎典禮，將是她睽違9年再度造訪台灣。民眾和粉絲都期待晚間紅毯能見到這位女神的風采，讓我們拭目以待。
更多 TVBS 報導
金馬62／范冰冰會來金馬獎？ 《地母》導演張吉安鬆口了：有驚喜
金馬62／范冰冰《地母》親認很想來台一度激動爆哭 導演親曝她主動清理牛糞
金馬62／范冰冰遭封殺「卑微求拍戲」 入圍影后爆哭
被評「洗盡鉛華」再入圍金馬女主 范冰冰慶：致人生中向上攀爬的人
其他人也在看
金馬62／范冰冰確定不來了！本人親訴心聲
昨天《地母》導演張吉安在入圍午宴上，一句「會給大家驚喜」，令外界充滿期待。不過，導演張吉安今表示，范冰冰人在其他地方拍戲，沒有辦法過來，她本人也表達遺憾，並說「心與金馬同在」。但范冰冰若得獎，張吉安表示會在台上打電話給她。CTWANT ・ 2 小時前
范冰冰傳來台「包下晶華酒店半層樓」！時隔9年有望金馬獎亮相
大陸女星范冰冰憑藉電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，有望來台出席明（22日）晚的頒獎典禮。導演張吉安也賣起關子，「明天給大家驚喜！」令外界十分期待。也有消息傳出，范冰冰已經包下台北晶華酒店的半層樓房間，似乎早已確定好住宿地。中時新聞網 ・ 1 天前
范冰冰傳今快閃來台參加金馬 微博IP目前位置曝光
44歲大陸女星范冰冰歷經陰陽合約風波後，近年積極拍片闖出好成績，今年金馬62她以《地母》入圍最佳女主角獎，傳她將來台給大家驚喜，還傳包下「包下晶華酒店半層樓」，但《中國時報》打聽，包下半層樓的應是大巨蛋的活動「民歌大團圓」的相關人士，並非范冰冰本人。今(22日)稍早，她的微博和小紅書IP仍在湖北，令人好奇她今天要快閃台灣的行程安排。中時新聞網 ・ 14 小時前
金馬62午宴 最佳導演入圍者合影 (圖)
第62屆金馬入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，最佳導演入圍者陳玉勳（左起）、李駿碩、張吉安與曹仕翰出席，擺出逗趣姿勢合影。中央社 ・ 1 天前
告五人金馬午宴同框劉若英 嗨喊「心目中的最佳影后」
告五人以電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉，入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今晚將以入圍者、表演嘉賓雙重身分登上金馬舞台！面對這場年度電影盛典，3人笑稱彼此的幸運物其實很樸實，就是一定要「吃飽飽」，把體力補滿全力以赴迎接典禮。而３人也在金馬午宴巧遇同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐最佳女演員的劉若英（奶茶）。中時新聞網 ・ 8 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 12 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 11 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
名模二億斷豪門／遭爆與苗華斌婚變 孫正華發聲明：這裡是自由台灣
本刊19日報導〈名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌〉，新聞曝光後，孫正華當天向其他媒體回應，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」昨（20）日晚間她發出聲明，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 14 小時前
2025金馬獎／金馬62看這篇！得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前