范冰冰傳今快閃來台參加金馬 微博IP目前位置曝光

44歲大陸女星范冰冰歷經陰陽合約風波後，近年積極拍片闖出好成績，今年金馬62她以《地母》入圍最佳女主角獎，傳她將來台給大家驚喜，還傳包下「包下晶華酒店半層樓」，但《中國時報》打聽，包下半層樓的應是大巨蛋的活動「民歌大團圓」的相關人士，並非范冰冰本人。今(22日)稍早，她的微博和小紅書IP仍在湖北，令人好奇她今天要快閃台灣的行程安排。

暱稱為「范爺」的范冰冰2023年和韓國合作，拍攝《綠夜》登上第73屆柏林影展舉行全球首映，今年她以《地母》得到金馬獎準影后的入場門票，先前她出席東京影展，導演張吉安讚嘆她霸氣回歸，東京影展影媒評論更誇她：「范冰冰不再只是紅毯上的女王，她正用作品重新定義『范冰冰』。」

廣告 廣告

和范冰冰是多年好友的張鈞甯，先前被問到范冰冰知道金馬獎入圍時的第一反應，張鈞甯說她當下就恭喜范冰冰，「她也很開心，包括我之前金鐘獎入圍，她也有傳訊息給我，是一個很貼心、可愛的人」，「我跟她說她一定很開心，她一直都很願意為了角色（付出、犧牲），是完全什麼都可以不care（在乎）的。」

日前《地母》導演張吉安受訪表示，范冰冰先前對於入圍金馬獎很激動，「邊講電話邊哭」，透露曾在2007年以《心中有鬼》獲得金馬女配角獎，一直盼望能再以女主角身分站上金馬舞台，這次入圍讓她重新燃起演戲的希望；拍戲時范冰冰從未談過片酬，還幫忙尋找投資方，可見她對這次演出的重視，沒事就發送面膜給大家，劇組人員都很喜歡她，今晚是否現身金馬獎走紅毯？張吉安鬆口「會有驚喜」。

更多中時新聞網報導

馬士媛甜蜜放閃 劉敬讚曾敬驊帥到發光

拔河運動員健康手冊 專業後盾

MLB》世界大賽G7太火燙 Netflix明年首播MLB