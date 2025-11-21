范冰冰傳來台「包下晶華酒店半層樓」！時隔9年有望金馬獎亮相

2016年，范冰冰出席金馬獎擔任頒獎人，也憑藉《我不是潘金蓮》入圍該屆影后。（圖／中時資料照）

大陸女星范冰冰憑藉電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，有望來台出席明（22日）晚的頒獎典禮。導演張吉安也賣起關子，「明天給大家驚喜！」令外界十分期待。也有消息傳出，范冰冰已經包下台北晶華酒店的半層樓房間，似乎早已確定好住宿地。

據《三立新聞網》報導，有傳聞指出，范冰冰包下台北晶華酒店的半層樓房間，作為此次來台參加金馬獎的住宿地。業者則回應，目前沒有對外公開貴賓入住，如果有也不便對外公開任何資訊。不過，另據《中國時報》打聽，包下半層樓的，很可能是大巨蛋的活動「民歌大團圓」的相關人士，並非范冰冰本人。

金馬執委會於21日舉辦入圍午宴，入圍這屆金馬最佳導演的張吉安，就被問及女主角范冰冰是否有望出席典禮一事，他則神祕表示：「明天一定會給大家驚喜」。至於答案將在明天晚上出爐。

范冰冰9年前無懼前經紀人穆曉光，親自來台出席金馬獎。（圖／中時資料照）

事實上，范冰冰和金馬獎有一段小故事，她的前經紀人穆曉光，曾在2010年來台出席金馬獎時，竟把飯店價值2千元的吹風機帶走，害得飯店追到機場去，氣得穆曉光夏下令禁止旗下藝人出席金馬獎。

結果2016年，范冰冰憑藉《我不是潘金蓮》入圍金馬影后，不甩穆曉光的禁令，親自降臨台灣出席金馬獎。如今時隔9年，范冰冰再度入圍影后，是否會出席典禮，也成為外界最關注的焦點之一。在此之前，范冰冰2007年憑藉《心中有鬼》抱走最佳女配角，這次有望升級封后。

