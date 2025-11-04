范冰冰出席東京影展接受外媒訪問 直言中國影壇缺乏多樣性題材
就在范冰冰以馬來西亞電影《地母》入圍本屆金馬獎最佳女主角後，又受邀出席本屆東京影展，並且接受外媒《好萊塢記者》（The Hollywood Reporter）的採訪。儘管主要是談到拍攝《地母》的契機，但也被問到是否有意重返中國影壇，她回答這不是難不難的問題，「是今天中國電影缺乏多樣性題材。
對於因為逃稅風波，導致有5年在中國無戲可演的窘境，范冰冰表示這也替自己開了一扇窗，「我覺得這對我來說，是一份禮物。」因為這樣她遇見了以往沒碰過的主題跟合作對象，而這5年也成為她暫停與吸收養分的時光，「當一個演員就是不斷表達、輸出，但很少有機會吸收新的體驗。」在無戲可演的期間，她承認自己更能理解了人生，特別是生活中那些困難、還有無法實現的種種，「有些人面對困難就會想放棄，但勇敢的人會變得更強大。我想我是屬於勇敢的人。」
她並引用「先蹲低才能跳高」，來形容自己從谷底反彈的狀況，「跌入谷底，給了我抵抗、勇氣，還有情感的新深度，那是憤怒、無助、痛苦，這都成了演員的養分。沒有這樣的情緒，就無法扮演新的角色。我還是被女性在生命中掙扎的題材所吸引，我想拍更多藝術電影。」
她還引用數據，提到中國電影10月的票房居然比2014年同期還要低，「觀眾現在喜歡短劇，一分鐘的劇情，他們可以用手機上廁所就看完了。」當然這現象不光只有在中國存在，她提到歐洲有專門資助藝術電影拍攝跟戲院的資金，給了藝術電影生存的機會，「以前當我在中國拍藝術片的時候，還有一個很健康的觀影生態，有些人甚至可以在票房上達到人民幣10億元，但那個環境幾乎消失了。」
前往馬來西亞拍攝《地母》的契機，范冰冰表示自己看過導演張吉安的前兩部作品，《南巫》、《六月雪》，認為其影像語言獨一無二；因此兩人終於有機會見面時，當時《地母》的劇本尚未完成，張吉安必須對她口述整個故事。范冰冰聽了就深受感動，「她白天忙於務農、晚上卻是解降師：這是迷人又複雜的角色。」
她也承認《地母》最難的部分就是口音、也是最關鍵的要素，因為當地中文腔調與她習慣的截然不同，「一開始我一個字都聽不懂，這簡直像是從頭學習英文。片中我不得不說5、6種不同的方言，所以開拍前3、4個月，我每天都靠導演替我特別錄音來練習，每隔幾天就用視訊會議檢查進度。4個月後開拍時，我甚至不需要看劇本，每一句台詞都已經印在腦海了。」
至於片中務農種田的部分，她則是提前抵達拍攝地馬來西亞吉打，跟當地農民一起生活，學習如何種植水稻、跟水牛一起工作，「最難的部分是下田，因為有蛇、昆蟲跟許許多多的蚊子，往往一天結束後，全身都被叮咬。但我告訴自己，這是過程的一部分，這是當地人生活的現實。」
除了《地母》以外，范冰冰也在日本完成導演王穎（Waye Wang）的新片《Diary of A Mad Old Man》，與日本演員中川雅也、愛爾蘭演員蓋布瑞拜恩（Gabriel Byrne）合作，還強調自己片中百分之80都是日語台詞，「所以我又學了一種新語言。」至於未來還會不會在中國拍片，她語帶保留，「如果我又拍了一部中國電影，我希望那是一部讓我真正感受到角色的電影。」
