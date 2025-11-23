范冰冰勇奪金馬影后！微博發文被無預警消失 深夜再發Threads：獻給親愛的你們

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

甫落幕的第62屆金馬獎最佳女主角獎由范冰冰奪下，由於她無法親臨現場，導演張吉安代為上台領獎，並以語音通話的方式讓她發表感言，話語之中感受得到她的感動之情，而昨（23）日凌晨她也在微博發文，疑似是在表達得獎後的好心情，但該貼文卻遭到無預警刪除，儘管如此，她昨日深夜又再度以Threads分享獲獎感受。

范冰冰昨（23）日深夜再度於Threads上發文分享獲獎感受。（圖／范冰冰Threads）

范冰冰昨日凌晨在微博上發文寫下：「剛回覆完所有好友的600多個祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵」，似乎是在表達得獎並獲得眾人祝福一事幸福得不真實，然而該貼文卻在沒多久後被無預警消失。

范冰冰曾在2018遭爆逃稅，自此之後遭到中國演藝圈封殺，如今她雖以馬來西亞電影《地母》勇奪金馬影后，成功於影壇東山再起，但此消息在中國微博上卻絲毫不見蹤跡，亦沒有任何媒體報導。

不過昨日深夜，范冰冰又再度以Threads分享獲獎感受：「謹以此篇，獻給親愛的你們」，搭配馬來文「Saya sayang kamu semua banyak-banya」，意思是「我非常愛你們」，配圖則能看到許多她拍攝時的花絮，還有金馬獎的直播畫面，以及最關鍵的獎座，最後還有一張圖寫滿了范冰冰的內心話，足見其感動之深。

貼文曝光後也引來不少網友留言，紛紛祝福她：「恭喜得獎！」、「恭喜范爺、實至名歸！」、「恭喜冰姐奪得62金馬影后。」、「恭喜女神」。

