范冰冰即將現身金馬？微博IP位置曝光行蹤 得知入圍爆哭：很想參加典禮
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮即將在今（22）晚於台北流行音樂中心登場。本次金馬最大的亮點莫過於范冰冰以《地母》問鼎影后之位，已長達9年沒來台的她是否會現身典禮成為話題焦點。最近就有網友根據范冰冰的微博IP位置來猜測她來台的可能性，引發外界討論。
據悉，范冰冰的微博IP位置今天始終顯示在湖北，有網友認為這代表她來台的可能性不大，不過也有另一派聲音稱，湖北有班機可以直飛桃園機場，飛行時間落在兩個半小時至三小時之間，意味著范冰冰「快閃」金馬仍不無可能。
《地母》導演張吉安昨日在金馬午宴受訪時被問及此事，他語帶玄機回應「明天給大家驚喜」，讓無數影迷備感期待。他日前也曾分享范冰冰得知入圍時的心情，指出對方在與他通話的時候激動地哭了，表示范冰冰很想參加金馬獎，「我們還在做最後的協調，包括范冰冰的行程和簽證等問題」，希望她能在睽違9年後再度登台參與金馬盛事。
范冰冰降臨金馬？《地母》導演語帶玄機：明天給大家驚喜 稱8項入圍最想拿「影后」
范冰冰得獎後首發文！後台見獎座淚崩 導演揭無法來台原因曝簽證早已下來
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
