范冰冰喊「中國電影加油」！他解讀這句才是真實心聲：謝金馬獎始終如一
娛樂中心／黃韻璇報導
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人點出范冰冰感言中的關鍵一句，認為「謝謝金馬獎始終如一」才是她的真實心聲。
過去范冰冰因爲「逃稅風波」在中國遭到封殺，台灣的金馬獎更在2018年後遭中國抵制，如今范冰冰以馬來西亞華語電影《地母》成功殺回影壇，並奪得金馬影后，然而范冰冰卻在得獎感言中二度講「中國電影人」，引發熱議。
就有網友發文表示，范冰冰是靠馬來西亞的電影得到台灣的肯定，直言她的得獎感言兩邊都有人有不同的解讀，但也恰恰證明了，她非常清楚她自己的定位跟台灣的處境不同以往了，原PO認為，范冰冰所說的「謝謝金馬獎始終如一」，可能才是她的感言裡最真實的心聲，直言「一個是被中國封殺的明星，一個是被中國封殺的頒獎典禮，范冰冰繞了一圈在金馬獎上說出中國電影加油，這個畫面我覺得很微妙很值得細細品味」。
昨晚得獎時，《地母》導演張吉安代替范冰冰上台領獎，分享起初仍在猶豫是否給予她這個角色時，對方便跟著自己回家鄉、下稻田，甚至一度跌入田中。當時張吉安詢問她，為何非得辛苦爭取這個角色，對方堅定回應「我想重新來過」。此話一出，典禮現場立刻響起熱烈掌聲。
張吉安也透過電話連線未能到場的范冰冰，聽得出電話另一頭的她情緒相當激動，爆哭直呼「特別開心」。范冰冰也說，自己作為一名「中國的電影人」，期待未來能有更多的突破然後用作品傳遞更多的價值。她把獎獻給所有劇組的人，最後再次祝福金馬獎，「感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息」，也再次提及「願中國電影人」在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。
